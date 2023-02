Vitória intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti neste sábado (25)

Em mais uma ação de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, a prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Saúde (semus) e Central de Serviços, realiza, a partir deste sábado (25), uma grande mobilização contra o mosquito Aedes aegypti.

O principal objetivo é incentivar toda a sociedade a realizar ações de combate ao mosquito. A ação terá início pela região de maior incidência de casos, abrangendo os bairros Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá e Universitário.

Entre os dias 25 (sábado) e 28 de fevereiro (terça-feira), as ações dos agentes de combate às endemias serão intensificadas nos bairros e as equipes da Central de Serviços irão intensificar a limpeza das ruas e recolhimento de entulhos.

“Convidamos cada morador, empresas, associações, igrejas, lideranças comunitárias, enfim, a todos, para realizarem alguma atividade de combate ao mosquito nesses dias. E esperamos que essa ação desperte em cada um a necessidade de realizar essas ações com periodicidade, de preferência uma vez por semana. O poder público está fazendo a sua parte, mas é de fundamental importância que todos contribuam. Só assim vamos conseguir eliminar o mosquito”, destacou a secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher.

Essa grande mobilização tem como base a participação da população em ações que parecem simples, mas que podem ser feitas por qualquer um, e são de grande eficácia no combate ao mosquito. Jogar lixo no lixo, limpar o quintal, tampar as caixas d`água, tonéis, eliminar os vasos de plantas, além de incentivar os vizinhos e amigos a fazerem uma vistoria semanal em casa, são de grande ajuda no combate à proliferação do mosquito.

“Nós também iremos realizar esta ação em outros bairros do município. No dia 11 de março (sábado) estaremos nos bairros Consolação, São Benedito, Gurigica e Itararé; dia 25 (sábado) em Bairro da Penha e Maruípe e dia 08 de abril (sábado) em São Pedro”, disse o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim.

Cronograma (limpeza das ruas)

25/02

– Estrelinha

Beco do Jota

Rua Itabira (parte – atrás do Pinicão);

Rua Aristides Neto;

Rua Soldado Manoel (toda) e a gruta que fica no final da rua;

Rua Sargento José Homero Dias (final da rua);

Rua Alcino Pacheco (início e final);

Rua Darcy Ribeiro;

Rua Três (em frente a academia);

Rua da Galeria (parte);

Rua Marilza Paranhos;

Praça Hilton Galante;

Travessa Leocádio.

– Inhanguetá

Rua da Galeria (parte).

Ações

Entre as principais ações de rotina diária estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água, controle de larvas em obras e carro fumacê.

Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes. A população também pode contribuir para o controle de mosquitos escolhendo um dia da semana para eliminar focos de mosquitos em sua residência ou trabalho, uma vez que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências.

Fumacê

Diariamente a PMV realiza aplicação de inseticidas, por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), equipamento da Secretaria de Saúde (Semus), que atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos. As equipes percorrem os bairros da capital com a aplicação espacial de inseticida, carro fumacê e também aplicação de termonebulização portátil nos becos e escadarias.

