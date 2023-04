VITÓRIA | Jovem autista de 14 anos estreia exposição na Casa Porto na próxima segunda (24)

A partir da próxima segunda-feira (24), no mês da conscientização sobre o autismo, a Casa Porto das Artes Plásticas, localizada no Centro Histórico de Vitória, recebe uma exposição inédita. Será a primeira exibição de um artista adolescente e autista a ocupar as instalações do centro cultural. A exposição “Meu Mundo com Blocos”.

Na mostra, que seguirá em cartaz até o dia 20 de maio, o público é convidado a adentrar o universo do jovem talento Davi Oliveira Garcia, de 14 anos de idade, que encontrou nos blocos (peças de brinquedos coloridas) um jeito diferente de se expressar e interagir com o mundo.

As criações expostas incluem famosos monumentos e pontos turísticos ao redor do planeta, objetos comuns do cotidiano, instrumentos e brinquedos, todos retratados por meio de blocos.

“Nesta jornada existem muitos obstáculos, os blocos do Davi têm conseguido superar alguns e isso é gratificante”, revela a mãe do artista, Raphaella Jesus de Oliveira.

“O autismo é um transtorno neurológico que afeta a comunicação, o comportamento social e a interação com o mundo. Infelizmente, ainda existem muitos estereótipos e mitos sobre o autismo que podem levar a preconceitos e exclusão social. O Davi está aqui para provar o contrário! Autismo não é fim”, declara a orgulhosa mãe.

“É muito gratificante colocar o nosso espaço cultural à disposição de uma exposição que promove a inclusão e a compreensão das pessoas sobre autismo. Vamos apresentar aos munícipes trabalhos inspiradores que levarão à reflexão os portadores e não portadores do espectro. Estão todos convidados!”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

Oficina

Em complemento à exposição, será realizada a oficina gratuita e de classificação indicativa livre “Desenho de observação da Exposição: “Meu Mundo em Blocos”.

Na atividade ministrada pela estudante de Artes Visuais, Alice Beraldi de Abreu, que acontece no próximo dia 29, das 11 às 13 horas, serão passados os princípios do desenho com base na mostra, com a proposta de transformar o 3D em 2D, desenhando e analisando a proposta do artista, trazendo suas reflexões à tona enquanto os desenhos são produzidos.

“Desenhar um objeto permite perceber sua textura e seus detalhes durante o processo, que talvez não seriam percebidos quando se observa em uma exposição. Para incentivar a continuação da prática, vamos refazer o desenho em vidro espiando a obra e riscando no objeto transparente as proporções reais das esculturas”, detalha Alice.

A oficina possui vagas limitadas e os interessados deverão realizar inscrição, a partir da próxima segunda-feira (24), por meio do link https://forms.gle/PJLpWmvsFKehcgZX9. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Não é necessária experiência prévia para participar da oficina.

“O nosso objetivo é ensinar desenho de observação para pessoas que desconhecem ou tem pouca prática. Assim, uma vez que se sabe o fundamental da técnica, esta pode ser usada para criar memórias visuais e desenhos criativos. Além disso, o desenho é uma ótima forma de praticar a concentração e coordenação motora, atributos que certamente o Davi adquiriu para produzir suas esculturas”, esclarece a orientadora.

Para a oficina o aluno deverá levar consigo lápis B, 2B, 4B e 6B; borracha; estojo de CD transparente ou vidro (de moldura ou porta-retratos); marcador de quadro branco e fita crepe.

Serviço

Exposição “Meu Mundo com Blocos”

Quando: de 24 de abril a 20 de maio.

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas – Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 – Centro Histórico de Vitória.

Funcionamento: Segundas às sextas das 10 às 18 horas. Sábados das 10 às 14 horas.

Entrada franca e classificação indicativa livre

Oficina “Desenho de observação da Exposição: “Meu Mundo em Blocos”

Quando: 29 de abril das 11 às 13 horas.

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas – Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 – Centro Histórico de Vitória.

Inscrições: https://forms.gle/PJLpWmvsFKehcgZX9

