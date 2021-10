Vitória lidera avaliação do Índice de Transparência da Covid-19 no Sudeste

A segunda avaliação da Open Knowledge Brasil (OKBR) referente aos dados de vacinação e epidemiológicos mais uma vez traz boas notícias para Vitória.

Antes com 81 pontos, a capital, em três meses, subiu para 89 pontos, ficando em 4º lugar no ranking nacional e permanecendo em primeiro lugar nas regiões Sudeste e Sul.

“Estamos com 90% da população adulta (acima de 18 anos) vacinada com as duas doses ou dose única. Alcançar essa marca é fruto de três pilares: a esperança na ciência; a gestão do prefeito Lorenzo Pazolini marcada pela celeridade, investindo em estratégias resolutivas e dinâmicas a fim de garantir ‘vacina recebida, vacina aplicada’; e o grande comprometimento das equipes com o SUS e com o município. Seguimos empenhados em vacinar toda nossa população no menor tempo possível”, disse a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen”.

O secretário da Controladoria Geral do Município (CGM), Denis Prates, avalia que o estudo mostra a constante evolução do trabalho de Vitória no aprimoramento em relação à vacinação da COVID-19. “Mesmo com o bom resultado da primeira avaliação, buscamos melhorar sempre, e isso foi retratado na mais nova rodada de avaliações”.

A Open Knowledge Brasil (OKBR), também chamada de Rede pelo Conhecimento Livre, é o capítulo da Open Knowledge Internacional no Brasil. Ela é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos.

foto Jansen Lube/PMV