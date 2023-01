VITÓRIA | Maria da Penha Vai à Cidade estreia na Arena de Verão neste fim de semana

today21 de janeiro de 2023 remove_red_eye67

A Arena de Verão acaba de ganhar mais um espaço queridinho para quem gosta de fazer fotos e postar nas redes sociais. É um painel com uma borboleta colorida, criado pela equipe do Projeto Maria da Penha Vai à Cidade, e simboliza a transformação da vida da mulher que supera a situação de violência.

Neste fim de semana, quando o espaço fica ainda mais movimentado, as equipes do projeto atuarão no local, das 10h às 16h, orientando sobre prevenção da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha e a rede especializada de apoio e proteção para mulheres em situação de violência em Vitória. Já no próximo fim de semana, a ação será fortalecida com a presença do Circuito Elas por Elas.

“As pessoas abordadas recebem informações sobre como identificar os diferentes tipos de violências (física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, por exemplo); onde buscar ajuda; e os canais para denunciar as situações de violência”, explica a coordenadora de Políticas de Defesa da Mulher, da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Adelina Diniz.

Desde janeiro de 2021, o projeto já superou a marca de 50 mil pessoas abordadas. São 50 mil mulheres e homens de todas as faixas etárias abordadas em diferentes espaços públicos por meio de ações educativas, atividades lúdicas e dinâmicas.

“Nossas equipes não apenas divulgam informações – o que também é muito importante. Nós oferecemos a primeira escuta, que é uma forma de atendimento, proporcionando a primeira oportunidade de mudança de vida, de rompimento do ciclo de violência e de proteção da família”, explica Adelina.

foto divulgação