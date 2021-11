Masterplace faz homenagem a Marília Mendonça na voz de Fernanda Fontes

today10 de novembro de 2021 remove_red_eye47

Nesta sexta-feira (12), Fernanda Fontes vai se apresentar ao meio dia, no Masterplace. A atração musical vai contar com um repertório em homenagem à sertaneja Marília Mendonça.

A cantora capixaba é conhecida nas baladas do Estado e, inclusive, recentemente, cantou no aniversário da ex-BBB Gizely Bicalho com a presença de outras celebridades.

No repertório, músicas como Flor e o Beija flor, De quem é a culpa, Eu sei de cor, Ciumeira, Estrelinha, Porteiro, Infiel e Coração Bandido.

Fernanda Fontes

Dia: 12/11

Horário: a partir do meio dia no MasterPlace Mall

Endereço: Av. Reta da Penha – Vitória/ES