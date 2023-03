VITÓRIA | Mercado da Capixaba será entregue restaurado no primeiro semestre de 2024

A prefeitura de Vitória está restaurando o Mercado da Capixaba e executando novo projeto viário para a Rua Araribóia, que prevê a conversão do trânsito de veículos para pedestres e ciclistas. O investimento é de R$ 8.990.999,99, com prazo de conclusão no primeiro semestre de 2024.

Na manhã desta terça-feira (14), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, acompanhou repórteres das principais emissoras de TVs da cidade em uma visita guiada às obras de restauração.

O prefeito lembrou que o Mercado da Capixaba é um marco do Espírito Santo e o Centro de Vitória é o coração da cidade. “Com essa restauração estamos retomando o protagonismo do Centro de Vitória. A reforma do Museu Capixaba do Negro; o restauro do viaduto Caramuru; a reabertura do Parque da Fonte Grande e a construção do residencial Santa Cecília, este conjunto de investimentos no Centro de Vitória vai trazer um sentimento de orgulho e aumentar a autoestima do nosso povo. Estamos muito otimistas de inaugurar essa obra no primeiro semestre de 2024”, disse Pazolini.

O presidente da Associação dos Comerciantes do Centro de Vitória, Sidnei Ferreira, disse que a reabertura do Mercado da Capixaba e a transformação da Rua Araribóia em rua de lazer vai gerar oportunidades de emprego e incentivar a retomada do comércio no Centro. “Só no novo Mercado da Capixaba serão abertas dezoito lojas. Com o mercado reaberto e a Rua Araribóia usada como área de passeio vai movimentar o entorno e trazer mais segurança para moradores, comerciantes e para os frequentadores”, explicou.

As lojas poderão ser ocupadas com comércio de: artesanato, obras, livros e outros produtos vinculados à cultura local, produtos típicos do agronegócio do Espírito Santo, flores, souvenires locais e nacionais, e outros, inclusive para estabelecimentos vinculados à gastronomia, tais como: bares, choperias, cafés, caldos de cana e restaurantes. No pátio interno, a adequação deverá permitir a realização de eventos tais como: exposições, shows, e outras atividades afins.

A Rua Araribóia caracteriza-se como uma via local, de pequeno porte para o trânsito de veículos, mas possui forte potencial para uso dos pedestres como conexão entre estas avenidas. Possui calçadas estreitas e em péssimo estado de conservação, assim como as existentes no entorno no Mercado da Capixaba.

As obras

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada em julho de 2022, período que os projetos foram iniciados. As intervenções físicas no prédio começaram em agosto do mesmo ano. As obras de restauração estão em estágio normal de execução, sem atraso no cronograma.

A revitalização do Centro de Vitória é uma das ações prioritárias da administração municipal. Seu objetivo é valorizar a história da região e reverter seu processo de esvaziamento socioeconômico e cultural, recuperando a atratividade da região central da cidade como local para se viver e investir.

O Mercado da Capixaba está localizado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, ocupando uma quadra inteira, tendo em uma de suas laterais a Rua Araribóia. Via que está deteriorada e, nesse processo, além da reforma e revitalização será transformada em via para pedestres. As calçadas do entorno do mercado também serão requalificadas e adequadas quanto a acessibilidade.

O edifício do Mercado da Capixaba tem sua área total construída de aproximadamente 1.600 m², subdividida em dois blocos e um pátio central com 690 m². A adaptação para o uso comercial e cultural deverá facilitar a ocupação de dezoito lojas, com dimensões que variam de 23 m² a 103 m².

