VITÓRIA | Novo lar do senhor Herminto é mobiliado pelo Papa-Móveis

today2 de dezembro de 2021 remove_red_eye56

O senhor Herminto Coutinho, de 72 anos, que mora no edifício Tabajara, no Centro da capital, recebeu na manhã desta quinta-feira (2) doações de móveis coletados pelo Papa-Móveis. “Ganhei muito mais que um presente de Natal antecipado. Ganhei na loteria”. Esta foi a declaração dada pelo idoso, ao ver que seu apartamento foi totalmente mobiliado.

Seu Herminto, que na última sexta-feira (26) recebeu a chave de sua nova residência, hoje pôde vê-la mobiliada com cama box, televisão, rack, fogão, geladeira, sofá, mesa com quatro cadeiras e cômoda. Ele contou que se cadastrou num dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Vitória, solicitando a doação de alguns móveis, depois que a casa onde morava, no Forte São João, foi condenada pela Defesa Civil.

“Por um tempo, consegui viver com a ajuda de alguns vizinhos. Mas, sonhava em ter o meu lugar para morar e ter minhas coisinhas”, disse ele. Seu Herminto revelou que nunca perdeu a esperança.



A entrega da mobília foi feita pelo prefeito Lorenzo Pazolini junto com o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, e a equipe do Papa-Móveis.



No momento da entrega, o prefeito Lorenzo Pazolini reforçou que o gesto de entrega dos móveis e eletrodomésticos é uma forma de dar um pouco mais dignidade à vida do seu Herminto. “É uma alegria imensa estarmos com seu Herminto, mais uma vez, e ver o brilho nos olhos dele. Agora, além de sua casa, ele tem os móveis e poderá celebrar a noite de Natal com sua família. Continuaremos assim, sempre cuidando de quem mais precisa”, disse o prefeito.

Gratidão e alegria

“Quase todos os dias eu ia conversar com a assistente social para saber se tinha alguma coisa para mim. Eu sempre acreditei que podia receber as doações para viver melhor. Eu não tinha condições de comprar esses móveis. Recebo essas doações com muita gratidão e alegria. Agora, eu tenho um lar de verdade”, falou emocionado. Seu Herminto vive com a renda do Benefício de Prestação Continuada (BPC).



O secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, declarou que relatos como esses motivam a equipe na busca de todas as doações e, principalmente, de fazê-las chegar até as famílias que mais necessitam. “A cada relato sentimos a equipe empenhada em entregar os objetos recolhidos às famílias. E fazemos um apelo aos moradores para que acionem o Papa-Móveis, por meio do 156, toda vez que tiverem um objeto em desuso em casa”, pontuou.



O secretário fez questão de registrar seu agradecimento aos moradores de Vitória. “O Papa-Móveis é o elo que liga quem quer doar e quem precisa receber. É a população ajudando a população. E a prefeitura promovendo a igualdade em toda a cidade de Vitória”, disse.



Serviço

O chamado para o serviço Papa-Móveis é feito pelo Fala Vitória, através do número 156. Após aberto, o setor de coleta seletiva da Prefeitura de Vitória entrará em contato com o solicitante (por meio dos telefones informados) em até 15 dias corridos e irá propor dia e hora para o recolhimento dos objetos.



Em escadarias, becos e travessas, o solicitante deverá colocar os objetos em locais onde o caminhão possa ter acesso, devendo o mesmo aguardar até a chegada da equipe no horário agendado, a fim de evitar multa.



Vale lembrar que o material deverá ser disponibilizado dentro da propriedade do solicitante e em local de fácil acesso, próximo ao portão, e não na rua. É importante, também, destacar que as famílias amparadas pelo projeto fizeram o cadastro antecipado nas unidades do Cras, em Vitória.



fotos Radan Brendon/PMV