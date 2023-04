VITÓRIA | Oficinas vão ensinar estudantes sobre importância de reaproveitar plásticos

A reutilização de materiais trazem sempre benefícios para a natureza. Dentro dessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória vai realizar quatro oficinas sobre reaproveitamento de garrafas PET para confecção de vaso autoirrigável, junto aos 120 estudantes do 3º ao 5º anos do turno matutino da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heloisa Abreu Júdice de Mattos, localizada no bairro Bela Vista, na capital. As atividades acontecerão nas próximas terça (02) e sexta-feira (05).

A proposta tem como objetivo reaproveitar as garrafas PET (Polietileno tereftalato) separadas pelos estudantes, utilizar os resíduos orgânicos da compostagem e plantar mudas de flores para presentear as mães neste mês de maio. A atividade faz parte do projeto “Vitória Cidade Limpa”, iniciado em 2022 e que ganhou impulso neste ano na escola em virtude dos avanços nas ações de sensibilização e mudanças de hábitos de todos.

“Nessas atividades, os estudantes vão aprender a reaproveitar aquilo que seria descartado no meio ambiente, tratado como lixo, e o início da sustentabilidade. O reaproveitamento ou reutilização de materiais promove vários benefícios, dentre eles o desenvolvimento sustentável, ajudando na conservação dos recursos naturais, melhorando a qualidade de vida das pessoas e contribuindo para o crescimento econômico”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger.

Outras atividades

A iniciativa foi planejada com a professora Sandra Freitas, a pedagoga Isabel Cristina Madeira de Araújo com a mediação da educadora ambiental, Osnéia Aparecida Péccoli da Silva, do Centro de Educação Ambiental (CEA) Mata Paludosa.

Além da oficina de reaproveitamento de garrafas pet, outras atividades foram planejadas e serão desenvolvidas até novembro deste ano na escola. Estão programadas visita na associação de catadores Ascamare, confecção de puff com garrafas de PET, pesquisas sobre resíduos e rejeitos, jogo do tempo de decomposição de resíduos, limpeza de resíduos na praia, dinâmicas, pescaria do conhecimento, gincanas de resíduos na escola, entre outras atividades.

Todas as propostas são frutos de uma parceria muito positiva junto ao Centro de Educação Ambiental (CEA) Mata Paludosa, por meio da Gerência de Educação Ambiental (GEA), que tem como objetivo ofertar atividades educativas ambientais, teóricas e práticas, que somam, gradativamente, para propiciar da melhor forma a compreensão sobre a importância de preservar o meio ambiente, tornando possível mudanças de hábitos e na percepção de se sentir pertencente deste meio indispensável para todos os seres vivos.

fotos divulgação