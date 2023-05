VITÓRIA | Operação apreende redes de pesca na APA Baía das Tartarugas

O mar da capital contou com mais uma ação rotineira de vistoria durante a noite desta quarta-feira (24). Durante a operação, agentes de Proteção Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), apreenderam 300 metros lineares de rede de pesca, que estava armada na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas.

“As vistorias são realizadas visando garantir a preservação de espécies localizadas na APA Baía das Tartarugas, como também em outros ecossistemas que estão presentes na nossa capital”, apontou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.

Recentemente, em mais uma ação rotineira de vistoria realizada em parceria da Polícia Militar Ambiental, outras quatro redes de pesca também foram apreendidas na APA Baía das Tartarugas e na Estação Ecológica Ilha do Lameirão, localiza da região Oeste da capital. As redes, juntas, somaram 1.200 metros de extensão.

Proibição

Pela Lei Municipal 9077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município.

Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas, que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil, e, ainda, responderá a processo por crime ambiental. Denúncias podem ser feitas à prefeitura de Vitória por meio do Fala Vitória 156.

foto divulgação