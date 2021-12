Vitória participa de pesquisa nacional sobre mosquitos e inseticidas

Vitória é um dos 143 municípios do Brasil selecionados para participar de uma pesquisa nacional sobre a resistência do mosquito Aedes aegypti aos inseticidas utilizados em fumacês e em recipientes onde a água não pode ser eliminada, como ralos e caixas d’água. O Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, está coordenando esse estudo em todo o país.

Para isso, 150 armadilhas, especialmente desenvolvidas para coletar ovos do mosquito, serão espalhadas no município pelos agentes de combate a endemias. Os locais escolhidos deverão ser protegidos do sol, da chuva e do acesso de crianças e animais, de maneira que o inseto os busque para depositar seus ovos.

Esse trabalho começa na próxima segunda-feira (6), com previsão de durar três semanas, e vai ocorrer, simultaneamente, em todos os municípios selecionados. Os ovos recolhidos passarão por testes de resistência aos larvicidas no laboratório do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.



Prevenção

A principal forma de combater os vírus da dengue, Zika e chikungunya é por meio do combate ao mosquito. Desta forma, a eliminação dos focos do Aedes aegypti é a maneira mais eficaz de prevenir o problema.



Para ajudar nessa tarefa, a população pode utilizar um checklist para conferir semanalmente se sua residência está livre do mosquito.