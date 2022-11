VITÓRIA | Praça dos Namorados passará por reforma, anuncia vereador Armandinho Fontoura

Boa notícia para os frequentadores da Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. O presidente eleito da Câmara de Vitória, vereador Armandinho Fontoura, anunciou neste feriadão, 14, um investimento de R$ 5 milhões em emendas para reforma do local. A obra será custeada inicialmente por emendas parlamentares enviadas à Capital , fruto da articulação entre o vereador e o senador Marcos Do Val.

O anúncio ocorreu durante reunião entre a assessoria do senador e o vereador. O secretário de Obras de Vitória, que será responsável pela execução do projeto, Gustavo Perim, também esteve presente. “O projeto é um anseio da comunidade. Pensamos na execução faz tempo, mas agora com aporte financeiro a viabilidade se materializa para termos uma bela praça”, pontua Perim.

Para Armandinho, a Praça dos Namorados, além de ponto de convívio de moradores, é local turístico para visitantes. No entanto, apesar do grande público, a estrutura da área é pouco convidativa.

“Por isso, estamos trabalhando para ampliação e revitalização da praça. Não é uma simples reforma, mas uma grande revitalização inovadora para a população através da nossa indicação e com recursos enviados pelo Senador”, destacou a importância do investimento.

A recuperação de equipamentos de lazer, como quadras esportivas, área para patinação e, pistas de skate, ampliação do centro de vôlei de praia, além da implantação de novos equipamentos para área infantil e de lazer deve acontecer a partir de 2023. O projeto executivo, documento que oferece mais informações sobre a obra, segundo Armandinho, ficará pronto no final de janeiro.

“A praça é um elemento vivo. Nós vamos fazer uma total reformulação para ela estar apta às várias práticas esportivas, para que se torne convidativa aos munícipes. Hoje nós temos quadras ali que não tem uso, então, vamos fazer um projeto arrojado e integrado, melhorando a área infantil e outros espaços. Também iremos trabalhar para a concessão do banheiro público, que hoje se encontra fechado”, frisou.