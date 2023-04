VITÓRIA | Prefeito nomeia o advogado Diego Libardi para comandar secretaria

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, do Republicanos, nomeou na última quinta-feira, dia 20, o advogado Diego Libardi, também do mesmo partido, para comandar a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, fruto da junção de três pastas, com um orçamento de aproximadamente R$ 40 milhões.

“Estou muito feliz pela confiança depositada pelo prefeito Pazolini e posso dizer que meu compromisso será com o trabalho, gestão pública de qualidade e entrega de resultados” disse Libardi.

Libardi disputou a última eleição para prefeito em Cachoeiro de Itapemirim, obtendo quase 20 mil votos e ficou em segundo lugar na disputa. Ele também se candidatou a deputado federal no pleito do ano passado e o segundo mais votado em Cachoeiro.

Ocupou a Superintendência do Ibama no Espírito Santo e passou por outros órgãos públicos. Atualmente dedicava-se à advocacia em seu escritório e é pré-candidato da Capital Secreta nas eleições municipais de 2024.

fonte OpiniãoES