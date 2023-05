VITÓRIA | Programa Força pela Vida retoma operações com blitze da ‘Lei Seca’

6 de maio de 2023

Foram realizadas blitze em três pontos de Vitória na noite dessa sexta-feira (05) e madrugada deste sábado (06)

As operações integradas do programa Força pela Vida foram retomadas na noite dessa sexta-feira (05) e madrugada deste sábado (06). As blitze fazem parte das ações do Movimento Maio Amarelo, que este ano tem como tema “No trânsito, escolha a vida”.

A ação contou com agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), além dos efetivos da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Polícia Civil e da Guarda Municipal de Vitória.

As equipes foram distribuídas nos pontos de fiscalização localizados em Jardim da Penha e na Praia do Canto. Foram realizados 435 testes de alcoolemia (bafômetro), sendo constatados dois condutores dirigindo sob efeito de álcool e 104 que se recusaram a ser submetidos ao teste.

Durante a operação, que teve início às 21 horas dessa sexta-feira e terminou às 05 horas deste sábado, 539 veículos foram abordados, 195 autos de infração foram lavrados e 29 veículos foram removidos.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, avaliou a ação como positiva. “Essa união de forças com a atuação conjunta dos órgãos envolvidos mostra à população que estamos nas ruas realizando um trabalho de fiscalização e educação para corrigir os comportamentos no trânsito que ameaçam a vida das pessoas”, afirmou.

O major Flávio Cavatti, coordenador da operação pelo BPTran, reiterou a importância da ação conjunta na promoção de um trânsito mais seguro. “Operações dessa natureza aumentam exponencialmente as chances de resultados significativos, pois cada um, em sua esfera de competência, colabora para retirar das ruas, mesmo que momentaneamente, infratores que expõe vidas ao risco. Juntos, nós salvamos vidas”, disse.

O gerente de Fiscalização do Detran|ES, Jederson Lobato, reforçou que a tolerância zero à direção sob efeito de álcool é um dos pilares da operação integrada. “Além de colocar em risco a vida do próprio condutor, dirigir alcoolizado ameaça a todos, já que a bebida reduz os reflexos e a capacidade de reação do motorista”, comentou.

Givaldo Vieira enfatizou ainda o tema da campanha do Maio Amarelo.”Esse tema (“No trânsito, escolha a vida”) nos leva a uma forte reflexão, pois escolhas individuais são responsáveis pelo coletivo. Beber e dirigir é uma escolha irresponsável e com consequências que podem ser terríveis e irreversíveis a muitas outras pessoas que nada tinham a ver com essa escolha inconsequente. Tais como, uma lesão grave, uma amputação de membro e até mesmo a morte”, pontuou.

Para o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, delegado Maurício Gonçalves, esta foi mais uma ação que termina exitosa. “Essas abordagens são fundamentais para que possamos reduzir o índice de veículos irregulares circulando pelas nossas vias. Infelizmente é comum abordarmos veículos que não deveriam estar circulando. Esses condutores colocam em risco a própria vida e de outras pessoas. Além disso, foram feitas duas prisões e acreditamos que conseguimos cumprir com o papel na operação de hoje”, afirmou.

Força pela Vida

O programa tem o papel de reforçar a fiscalização com foco na proteção à vida das pessoas, de forma contínua e integrada, bem como contribuir por meio da educação de trânsito para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas.

Abaixo os dados completos da Operação “Força pela Vida” dessa sexta-feira (05):

– Veículos abordados: 539

– Automóveis: 300

– Motos: 155

– Táxi/Uber: 84

– Testes de alcoolemia: 435

– Recusa ao teste do etilômetro: 104

– Embriaguez: 02

– Autos de infração confeccionados: 195

– CNHs recolhidas: 01

– Veículos removidos: 29

– 01 Termo Circunstanciado lavrado pelo crime previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro (desacato), tendo o conduzido sido liberado após assinatura de termo de compromisso.

– 01 auto de prisão em flagrante lavrado pelo crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 (flagrante por embriaguez), tendo sido fixado fiança-crime, que foi recolhida, e o conduzido liberado.

– 01 auto de prisão em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 (flagrante por embriaguez), a fiança fixada não foi recolhida e o conduzido foi encaminhado ao CTV de Viana à disposição da Justiça Estadual.

Principais autuações:

-Recusa ao etilômetro: 104

– Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado: 36

– Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC: 07

– Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzí-lo na via a pessoa que não possua CNH ou permissão para dirigir: 06

– Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança: 06

– Dirigir o veículo usando calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais: 04

– Dirigir segurando telefone celular: 04

– Dirigir sob a influência de álcool: 02

Pontos de abordagem:

– Avenida Dante Michelini, na entrada para o bairro Jardim da Penha

– Avenida Anísio Fernandes Coelho, próximo ao bar do Pezão, em Jardim da Penha

– Av. Saturnino de Brito, em frente ao Bob’s, na Praia do Canto