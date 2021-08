Vitória | Projeto Guarda Responsável de Animais alcança 850 crianças

Os cuidados para a saúde e bem-estar dos animais domésticos estão entre os temas que mais despertam interesse nas crianças. A constatação é dos educadores ambientais que estão desenvolvendo o Projeto Guarda Responsável ao longo desta semana em escolas da rede pública e privada de Vitória, alcançando mais de 850 alunos.

Desde segunda-feira (16), técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) estão dialogando sobre alimentação, a maneira correta de fazer os passeios, a importância de recolher os dejetos e os benefícios da castração, que é o objeto do Programa Vitória da Castração Animal.

“Os conteúdos voltados para a Guarda Responsável são abordados de forma lúdica e dinâmica, muitas vezes com a interação das crianças com seus próprios animais. Esta sensibilização gera reflexão e novas atitudes”, explica Juliana Sardinha, Gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

O projeto, que já percorreu escolas das redes municipal e privada da capital, fez o encerramento nesta quinta-feira (19) no CMEI Luiz Carlos Grecco, na Ilha de Santa Maria.

Estratégias

Bate papo com veterinária e com protetores de animais também estão entre as estratégias que envolvem, também, as equipes pedagógicas. Segundo Juliana Sardinha, o intuito é tratar da guarda de animais a partir do dia a dia e da vivência dos alunos, enfatizando a importância do amor e da responsabilidade.

“Por meio da educação ambiental, queremos que crianças e adultos entendam seus papéis para o convívio saudável e afetivo com os animais”, explica Breno Panetto, subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal de Vitória.