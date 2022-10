VITÓRIA | Romu recupera moto com restrição de furto em 24 horas

today1 de outubro de 2022 remove_red_eye28

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recuperou, já no fim da noite desta sexta-feira (30), uma motocicleta com restrição de furto nos arredores da rodoviária de Vitória.

O veículo havia sido furtado na quinta-feira, dia 29, na Mata da Praia. Em contato com a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), a proprietária informou que recebeu diversos telefonemas pedindo uma espécie de resgate pela moto.

“Na noite de hoje, uma equipe da Romu, em patrulhamento na região do Centro, nas imediações da rodoviária de Vitória, visualizou um indivíduo trafegando em via pública com uma motocicleta de cor preta em alta velocidade, ultrapassando sinal vermelho e sem capacete. Chamou a atenção pela atitude suspeita. Feita abordagem, verificou-se que o condutor estava com uma moto com restrição de furto e roubo. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A motocicleta foi furtada, na quinta-feira, dia 29, na Mata da Praia. A proprietária, na sexta-feira, recebeu diversas ligações pedindo uma espécie de resgate pela moto”, relatou o inspetor Prevedello.

O detido e a ocorrência foram encaminhados à Polícia Civil.

foto divulgação