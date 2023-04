VITÓRIA | Saúde abre processo seletivo para contratar médicos e técnico de edificações

Começam na próxima quinta (27) e sexta-feira (28) as inscrições para o processo seletivo simplificado, que vai contratar, de forma temporária, médicos que atuarão na Secretaria de Saúde Vitória (Semus). As oportunidades são para médico acupunturista, cardiologista, ginecologista, infectologista, pediatra e psiquiatra, clínico geral ou para atuar na Estratégia de Saúde da Família (ESF).

As inscrições devem ser feitas na página de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Vitória – PMV, onde os candidatos devem realizar o login e preencher a Ficha de Inscrição on-line, informando os dados solicitados.

Uma vez convocados, os candidatos deverão se apresentar de posse de todos os documentos declarados no ato da inscrição, que ficará disponível, de forma on-line, até às 23h59min do dia 8 de maio (segunda-feira).

Todas as informações sobre o certame serão divulgadas no Diário Oficial do município ou no endereço eletrônico da inscrição.

Técnico de edificações

Além de profissionais médicos, a Semus também está contratando, por processo seletivo simplificado, técnico em Edificações. Segundo as informações do edital 09/2023, esse profissional poderá realizar estudos, medições, além de auxiliar na preparação de plantas, dentre outras atividades.

A forma e o período das inscrições para técnico de edificações também devem ser feitas pelo endereço selecao.vitoria.es.gov.br, entre 28 de abril e 8 de maio.

Mais informações

As dúvidas em relação ao processo deverão ser dirimidas junto à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges), pelo e-mail [email protected], e à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (Semus) pelo e-mail [email protected], após a leitura integral do edital.

Essas e outras informações a respeito desse processo seletivo estão no edital publicado no Diário Oficial de Vitória de quinta-feira (20).