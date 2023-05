VITÓRIA | Saúde da capital recebe doação de poltronas reclináveis

today17 de maio de 2023 remove_red_eye85

A Unidade de Saúde de Conquista (Nova Palestina) recebeu oito poltronas reclináveis para garantir um atendimento mais confortável aos munícipes. Os equipamentos foram doados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Vitória, por meio do projeto “Mãos que Ajudam”.

Nesta terça-feira (16), a secretária de Saúde em exercício, Magda Lamborghini; a subsecretária de Atenção em Saúde, Fabrícia Forza; e a diretora da Unidade, Lauanna Christina, receberam Alex Solivan Abreu, primeiro conselheiro da estaca Vitória e Carla de Oliveira Silva, representantes da igreja, para receber e agradecer a doação.

“É com muita alegria que recebemos essa doação. Devido à burocracia interna, às vezes, o poder público tem dificuldade em dar respostas rápidas às necessidades da população. Então, a atuação de vocês nos ajuda muito. É muito importante receber o apoio de vocês”, disse a secretária em exercício, Magda Lamborghini.

Foto divulgação.

As poltronas são do estilo “cadeira do papai”, reclináveis, e serão utilizadas na sala de medicação.

“Com a chegada das novas cadeiras iremos proporcionar um atendimento mais humanizado e confortável aos nossos munícipes, enquanto recebem a sua medicação na Unidade”, falou a subsecretária de Atenção em Saúde, Fabrícia Forza.

Alex Solivan Abreu, primeiro conselheiro da estaca Vitória, reforçou que o intuito será sempre o de ajudar o município. “Estamos sempre à disposição das instituições, então é muito bom poder atender a solicitações como essa das poltronas reclináveis”.

foto Jucilene Borges