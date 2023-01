VITÓRIA | Secretaria de Segurança Urbana divulga resultado parcial da Operação Verão

A Operação Verão, que teve início no dia 24 de dezembro de 2022 e vai até o dia 26 de fevereiro de 2023, já traz resultados positivos.

De acordo com o balanço parcial divulgado pela Guarda Municipal de Vitória, até 29 de janeiro, foram realizadas 1.967 abordagens a veículos, sendo lavrados 226 autos de infração.

As ações resultaram em 82 remoções de veículos e 840 testes de alcoolemia, com resultado positivo em 168 deles.

No mesmo período do ano passado foram realizadas 1.425 abordagens e lavrados 130 autos de infração, além de 49 remoções.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CBT), o valor da multa para o condutor que é pego dirigindo sob influência de álcool é de R$ 2.974,50. Além disso, a infração é considerada gravíssima e há o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da Permissão para Dirigir e a retenção do veículo.

De acordo com o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito, Brunno Xavier, o intuito da operação é reforçar a fiscalização e inibir as infrações em locais e horários de maior fluxo de veículos nesse período. “O foco da fiscalização no verão e o combate à alcoolemia no volante têm como objetivos fiscalizar e conscientizar os condutores e estimular boas práticas e mudança de comportamento no trânsito”, apontou.

As ações já foram realizadas em praias como Ilha do Frade, Ilha do Boi e Curva da Jurema, além dos bairros Jardim Camburi, Jardim da Penha e Centro.

O Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO) está realizando operações nas praias da capital. Somente na última semana, já foram realizadas mais de 50 abordagens com infrações constatadas por condutores de veículo sem habilitação, sem capacete, licenciamento vencido, entre outras irregularidades.

Carnaval

A Semsu, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, intensificou e ampliou o patrulhamento no local. As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão. Além disso, agentes da Guarda Civil Municipal fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba.

O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes. A Guarda Municipal pode ser acionada por meio dos telefones Fala Vitória 156 e 190.

