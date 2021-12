Vitória suspende ponto facultativo da próxima sexta-feira (31) devido a epidemia de gripe

Para garantir os cuidados e a devida atenção aos munícipes em um momento tão delicado de epidemia de gripe e diante da transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, a Prefeitura de Vitória suspendeu o ponto facultativo da próxima sexta-feira (31).

Dessa forma, todas as unidades de saúde do município e todos os setores administrativos das repartições municipais funcionarão normalmente.

A medida foi adotada para otimizar o fluxo de atendimentos de pessoas com sintomas gripais na rede municipal de saúde e em virtude do aumento da procura nos dois Pronto Atendimentos de Vitória.



Nesta segunda (27), no P.A. de São Pedro, das 6h30 até às 19h, foram realizados 537 atendimentos. No P.A. Praia do Suá, das 6h30 até às 19h, foram realizados 410 atendimentos.



Quem apresentar sintomas gripais (febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça) deve procurar uma unidade de saúde. Na sexta (31), elas funcionarão até às 17 horas. Somente os casos mais graves devem buscar atendimento no Pronto Atendimento.



No P.A. os pacientes são atendidos de acordo com a gravidade do caso, e não por ordem de chegada, de acordo com o protocolo de Manchester.