VITÓRIA | Uma nova oportunidade de vida para as mulheres vítimas de violência

14 de abril de 2023

Uma nova vida! É isso que mulheres vítimas de violência estão conquistando a partir da ação de qualificação profissional ofertada pela Coordenação de Defesa da Mulher da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) em parceria com o Sine de Vitória.

Elas e alguns homens estão concluindo os cursos de fiscal de loja e porteiro. Após 25 horas de muitos conhecimentos e aprendizado, a turma está prestes a receber os certificados de conclusão.

Entre os participantes estão mulheres atendidas pelo Centro de Referência em Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência (CRAMSV), cujo serviço é prestado na Casa do Cidadão, em Itararé.

“A Coordenação buscou o Sine por uma demanda dos Coletivos da necessidade de emprego e vimos que algumas vagas não são completadas por falta de capacitação. Então unimos forças e trouxemos um curso de agente de portaria e fiscal de loja. E em dois dias lotamos a turma de 40 pessoas, prova de que, quando a pessoa tem oportunidade, ela vem buscar uma forma de ganhar mais” afirma Adelina Diniz, coordenadora de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher.

CRAMSV

No dia 4 de agosto de 2006 foi criado o Centro de Atendimento às Vítimas de Violência e Discriminação (CAVVID), voltado para o atendimento nas violações doméstica e de gênero, racial e por orientação sexual. Desta forma, Vitória implementou o serviço antes mesmo da sanção, no dia 7 de agosto, da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha), que criou os mecanismos para coibir a violência contra as mulheres.

Em 2017, o CAVVID tornou-se o CRAMSV. Mulheres residentes em Vitória, encontram no serviço acolhimento psicossocial, atendimento social, psicológico e jurídico e acompanhamento, em um trabalho articulado com a rede de enfrentamento à violência, que inclui serviços municipais – como a Casa Rosa, a Guarda e a Assistência Social – e de outras esferas do Poder Público, como Defensoria Pública, Promotoria de Justiça, 1ª Vara Especializada no Atendimento da Mulher e Delegacias da Mulher.

O CRAMSV também encaminha os casos para recebimento do Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP) – o Botão do Pânico – e para a Casa Abrigo Estadual. Uma ação diferenciada do CRAMSV é o trabalho realizado com homens autores de violência, por meio do grupo reflexivo “Espaço Fala Homem”, e a realização de ações educativas e preventivas. Ao longo dos 16 anos de existência, o CRAMSV já realizou mais de 23 mil atendimentos, contribuindo para a construção de uma cultura de paz e de igualdade de direitos.

foto divulgação