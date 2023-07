VITÓRIA | Unidade de Saúde cria grupo para combater o estresse

O brasileiro vive uma rotina estressante, seja no trabalho, academia ou durante os estudos. Esse estresse aflora de diversas formas, prejudicando o físico e a mente das pessoas. Por isso, para prevenir, orientar e tratar os sintomas desse problema, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Forte São João iniciou, nesta sexta-feira (7), o grupo Gerenciando o Estresse.

Um dos assuntos abordados nesse primeiro encontro foi o “bruxismo”, que pode ser definido como um transtorno caracterizado pelo ranger ou deslizar dos dentes, principalmente durante o sono. Estão entre os sintomas causados por esse hábito a dor de cabeça, fadiga muscular, desgaste dentário, hipersensibilidade dentinária e dificuldade de abertura bucal.

As causas que geram o transtorno geralmente são estresse, tensão, ansiedade e a má qualidade do sono. A agente de saúde da unidade do Forte São João, Cândida Calenzani, explicou o que incentivou a criação do projeto. “Desde março, muitos pacientes surgiram se queixando de dor muito forte na musculatura bucal, dores de cabeça. E examinado, a gente viu nos pacientes as consequências do bruxismo, sendo que uma das suas causas é justamente o estresse. No grupo pretendemos tratar os fatores causais que levam essas consequências.”, afirma Cândida.

Sono de qualidade

No encontro de hoje, foi abordado também a importância da higiene do sono, tendo em vista que a qualidade do sono é um dos fatores fundamentais para a prevenção do bruxismo e melhorar a qualidade de vida. A médica residente da UBS Bárbara Andreoli, comenta sobre a importância de ter bons hábitos noturnos. “É uma rotina de cuidados que a pessoa pode adotar, definindo horários para dormir e acordar, evitar dormir durante o dia, fazer refeições leves durante a noite, evitar café, refrigerante, álcool e cigarro e não fazer atividades físicas muito intensas nesse período da noite.”, diz Bárbara.

Outra dica que os profissionais trouxeram nesse primeiro encontro foi o uso de chás para controlar esse estresse diário. Na própria unidade, é possível encontrar plantas para chás por meio do Jardim da Saúde, cuidado pela assistente social Adriana Vicente. Ela explica como o cultivo e o uso de chás terapêuticos podem combater alguns desses sintomas e evitar o estresse. “Uma vez por mês nos reunimos na unidade para ensinar as pessoas que existem outras formas de se cuidar para além da medicação, como na culinária, utilizando chás, xaropes caseiros e resgatando a cultura local de cultivar essas plantas em casa.” diz a assistente social.

A dentista Ana Cláudia Cordeiro, que já atua há mais de 13 anos na Unidade de Saúde de Forte São João, comentou sobre o estresse e importância do paciente saber lidar com isso , “O estresse impacta tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então a partir do momento que o paciente tem conhecimento e compreende o que pode ser feito para o autocuidado, ele consequentemente vai ter uma melhora para a saúde”, diz Ana Claudia.

Encontros

O grupo Gerenciando o Estresse acontece toda sexta, das 7h30 às 9 h, é aberto ao público e busca apresentar aos pacientes os malefícios causados pelo estresse, além de orientar como lidar com ele. Esse projeto envolve seis áreas de competência, sendo elas: fonoaudiologia, terapia ocupacional, farmácia, fisioterapia e odontologia. Buscando um melhor diagnóstico em todas essas áreas para o paciente poder lidar com o estresse e tratar problemas gerados por ele.

