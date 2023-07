VITÓRIA | Vigilância Sanitária orienta comerciantes sobre descarte correto de lixo

today18 de julho de 2023 remove_red_eye121

Uma ação educativa, com foco no descarte correto do lixo, teve início nesta segunda-feira (17), na região da Grande São Pedro. A Vigilância Sanitária de Vitória (Visa) está orientando os comerciantes que trabalham com produtos alimentícios e as abordagens são uma resposta à solicitação da própria comunidade, para trabalhar a conscientização ambiental na região e assim reduzir a quantidade de resíduos nas ruas.

Ao longo desta semana, a equipe da Visa estará na região observando como os comerciantes estão descartando seus resíduos e orientando sobre o horário da coleta realizada pelos caminhões de lixo, além de ouvir sugestões sobre como a prefeitura de Vitória pode ajudar a melhorar esse processo de descarte no bairro.

Segundo a nutricionista da Visa, Flávia Barbosa, todos os comerciantes abordados na ação desta segunda (17) cuidavam bem do descarte dos seus resíduos. “Alguns fazem além, cuidando de resíduos que não são dos seus estabelecimentos para garantir uma boa imagem e mais higiene na frente dos seus negócios. Isso é bom pra todo mundo, inclusive porque eles se tornam exemplos para a comunidade”, avalia.

“Nessas abordagens aproveitamos para observar a questão do descarte com quem realmente está aqui todos os dias”, disse sua colega, a agente Priscila Magalhães.

Dentre os comerciantes ouvidos no primeiro dia da ação, estava Evandro dos Santos Pereira, 48 anos, proprietário de uma distribuidora de bebidas no bairro, há seis anos. Evandro elogiou muito a ação, ressaltando que além de não deixar lixo em frente ao seu estabelecimento, procura até mesmo varrer sua calçada todos os dias. “Um ambiente limpo traz prosperidade, bem-estar e saúde. Por isso a limpeza é tão importante”, declara.

Quem também elogiou as abordagens foi José da Silva, 56 anos, que trabalha em um supermercado local. “Higiene é obrigação do comerciante. Além disso, se o lixo se espalhar, ele pode ir pros bueiros e desencadear entupimentos, alagamentos… É preciso a conscientização de todo mundo, comerciantes e moradores pra evitar tudo isso, cuidar do bairro, não é um trabalho apenas para a prefeitura de Vitória”, afirma.

Dicas para descarte de lixo

– Sempre acondicione os resíduos gerados em sacolas plásticas, dentro de lixeiras, evitando deixar as sacolas diretamente no chão;

– Fique ligado no horário que o caminhão de coleta passa pelo seu bairro e só coloque o lixo para fora próximo a esse horário. Em Vitória, o serviço de coleta de lixo é ofertado de segunda a sábado;

– Não deixe lixo exposto nas calçadas, para evitar o entupimento de bueiros e a multiplicação de pragas e vetores (ratos, baratas e também o mosquito da dengue);

– Sempre acondicione os resíduos gerados em sacolas plásticas, dentro de lixeiras, evitando deixar as sacolas diretamente no chão;

– Fique ligado no horário que o caminhão de coleta passa pelo seu bairro e só coloque o lixo para fora próximo a esse horário. Em Vitória, o serviço de coleta de lixo é ofertado de segunda a sábado;

– Não deixe lixo exposto nas calçadas, para evitar o entupimento de bueiros e a multiplicação de pragas e vetores (ratos, baratas e também o mosquito da dengue).

foto divulgação