Volta às aulas: como o peso da mochila pode afetar a coluna dos alunos?

today3 de fevereiro de 2025 remove_red_eye46

O uso prolongado de mochilas muito pesadas combinado com a má postura pode prejudicar a saúde do estudante, afirma o neuro-ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho

Com o início do ano letivo, é comum ver alunos carregando mochilas cheias de livros e cadernos, algumas atingindo alguns quilos.

No entanto, o peso excessivo das mochilas pode trazer prejuízos à saúde no longo prazo, especialmente à coluna vertebral, em uma fase essencial do seu desenvolvimento.

Uma fase importante

De acordo com o neuro-ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho, o uso inadequado de mochilas pode contribuir para dores nas costas, alterações posturais e até problemas mais graves, como desvios na coluna.

“Carregar mochilas muito pesadas ou usá-las de forma errada pode causar problemas sérios, como desvio na coluna, sobrecarregando músculos e articulações, especialmente em crianças, que estão em fase de desenvolvimento, aumentando o risco de problemas futuros”.

Os efeitos negativos do peso na coluna

A recomendação geral é de que o peso da mochila não ultrapasse 10% do peso corporal do usuário, mas quando essa recomendação é ignorada, a sobrecarga nos ombros, coluna e quadris pode causar desequilíbrios musculares e dores.

“Crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento e, nessa etapa, a estrutura óssea é mais suscetível a deformidades posturais. Por isso, carregar mochilas muito pesadas diariamente pode causar desvios posturais, simulando uma lesão como escoliose, hiperlordose ou cifose”, alerta o Dr. Luiz Felipe Carvalho, especialista no controle da dor e procedimentos com células tronco.

Como prevenir problemas posturais?

Algumas medidas simples podem evitar os danos causados pelo excesso de peso das mochilas:

1 – Controle do peso da mochila: a mochila deve pesar no máximo 10% do peso corporal da criança. Retirar itens desnecessários e priorizar materiais essenciais pode ajudar;

2 – Mochilas ergonômicas: opte por modelos com alças largas e acolchoadas, que distribuam o peso de forma uniforme nos ombros;

3 – Uso correto das alças: a mochila deve ser carregada com ambas as alças ajustadas de maneira que fique próxima às costas;

4 – Organização interna: coloque os itens mais pesados próximos ao corpo para evitar que o peso puxe a criança para trás;

5 – Postura durante o uso: ensine os alunos a manterem o tronco alinhado e os ombros relaxados ao carregar a mochila.