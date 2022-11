Websérie capixaba concorre em duas categorias no Rio Webfest

21 de novembro de 2022

“Discutindo a Relação”, de Abel Santana, recebeu duas indicações: melhor série vertical e melhor atriz de comédia. Premiação será entre os dias 24 e 27 de novembro, no Rio de Janeiro

A partir desta quinta-feira (24), a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, será palco da premiação do Rio Webfest, maior evento de conteúdo digital da América Latina. E tem produção capixaba concorrendo em duas categorias: a websérie “Discutindo a Relação”, de Abel Santana, disputa o prêmio de melhor série vertical – nova funcionalidade onde há o ajuste para o formato em que os conteúdos estão sendo consumidos hoje em dia e melhor atriz de comédia para Vânia Cunha.

“Discutindo a Relação” diverte o público ao mostrar as DR’s do casal Gerusa (Vânia Cunha) e Osvaldo (Abel Santana). São abordados temas variados comuns ao cotidiano de muitos relacionamentos, em versão de comédia. Implicância com a sogra, esquecimento de datas importantes e ciúmes são alguns dos assuntos que já tiveram foco nos episódios. “Pensamos em algo diferenciado, leve e com baixo custo e a aceitação do público tem sido incrível. Essa premiação veio para coroar esse projeto que nos dá muito prazer em gravar”, declara Abel Santana.

Além do casal, também integram o núcleo familiar os filhos Mary Kay (Kiara Martinez), uma adolescente fascinada por dinheiro, e Avon, interpretado pelo ator Davi Landeiro, além da sogra, dona Natura, personagem de Deise Freitas. “A intimidade deles é exposta a cada novo episódio, DR entre casal, DR com os filhos, é uma infinidade de situações vividas por esta família”, diverte-se Abel Santana. Os episódios são divulgados duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e aos domingos, no Instagram (@abelsantana_).

Para Abel Santana, a websérie ser escolhida por um júri qualificado em meio a tantas produções do mundo inteiro é motivo de muito orgulho. “Sempre que pensamos em lançar um novo trabalho queremos que ele seja um sucesso, afinal, são muitas questões em jogo, como mostrar o nosso talento na frente das câmeras e também por trás, já que todo o processo, da filmagem à edição, é feito por nossa equipe. Percebemos que estamos melhores a cada nova produção e uma indicação dessas nos motiva muito, nos faz querer mais a cada dia”, diz o ator e diretor.

A atriz Vânia Cunha também está radiante com a indicação. “É uma alegria sem fim poder mostrar esse trabalho feito com tanto carinho e responsabilidade em um festival de renome. Ser escolhida pelo júri como atriz destaque é uma sensação boa demais, de dever cumprido”, revela a capixaba.

Voto popular

A websérie “Discutindo a Relação” concorre também ao Troféu Voto Popular RIOWF e, se sagrar-se campeã, ganhará um troféu e também premiação em dinheiro. A votação está aberta no site https://riowebfest.net/pt-br/voto-popular/

Sobre o Rio Webfest

A Rio WebFest chega a oitava edição sagrada como a maior premiação da América Latina voltada para produções desenvolvidas para internet e redes sociais, escolhidas por um júri nacional e internacional qualificado e também por voto popular. Este ano são 60 categorias concorrendo a troféus, premiações em dinheiro e passaportes para participação em festivais internacionais.

foto Janini Paganini

