Websérie CORPO-RIO deságua no mar de Marataízes em seu último episódio

today23 de setembro de 2021 remove_red_eye35

Em seu quinto e último episódio, a websérie experimental CORPO-RIO apresenta o encontro final do rio Itapemirim com o mar, na cidade de Marataízes. Esse desaguar no oceano Atlântico poderá ser conferido no próximo domingo (26), às 20h, no canal do YouTube do GRUPO ATUAÇÃO.

Não por acaso, o foco desse último episódio é o elemento “água” (seguindo a ideia de dedicar cada episódio a um dos quatro elementos da terra): água doce que se mistura com água salgada, desaguando, tomando nova forma, fluindo para um novo e desconhecido destino.

Filmando na região da Barra do Itapemirim, @s artistas Gabi Prado, Leonardo Dariva e Weber Cooper utilizaram os elementos do entorno para compor suas performances: o primeiro pedaço de areia denunciando a proximidade da praia; pequenas embarcações de pescadores da região; passarelas de madeira sobre as águas; as “Ruínas do Trapiche”, patrimônio histórico do município.

“Além de demarcar o ponto de encontro do rio Itapemirim com o mar, a região da Barra tem uma riqueza socioambiental, cultural e histórica muito grande, e é bastante significativo concluir o percurso do CORPO-RIO nesse local”, destaca Weber Cooper, que também é produtor-executivo e um dos diretores da websérie.

A websérie

Lançando mão de conceitos da ecoperformance e do vídeo-documentário, CORPO-RIO é uma websérie em cinco episódios, que apresenta três artistas da performance dançando em pontos específicos do rio Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ideia é provocar novas formas de percepção desse percurso do rio a partir dos movimentos dos corpos captados pelas imagens – que servem para potencializar gestos e expressões, não se resumindo a apenas documentar a presença dos performers nos espaços.

Os quatro episódios anteriores – “Prelúdio”, “Pulsar”, “Brotar” e “Inflamar” – podem ser conferidos no canal do YouTube do GRUPO ATUAÇÃO. O primeiro episódio foi gravado em uma casa atingida por uma enchente, em Cachoeiro de Itapemirim. Os três seguintes foram filmados em pontos do rio nas cidades de Alegre, Jerônimo Monteiro e, novamente, Cachoeiro.

Também no canal do YouTube é possível conferir vídeos de bastidores da produção, além da gravação de uma live sobre questões socioambientais relacionadas ao rio Itapemirim, realizada no dia 12 de setembro.

CORPO-RIO foi selecionado no edital de Cultura Digital, da Lei Aldir Blanc (Inciso III), lançado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), com recursos repassados pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

CORPO-RIO

O que é: Websérie experimental com performances no rio Itapemirim, no Sul do ES

Quem faz: GRUPO ATUAÇÃO

Direção: Victorhugo Amorim e Weber Cooper

Episódio 5 – Desaguar: estreia 26 de setembro, às 20h

Onde assistir: http://YouTube do GRUPO ATUAÇÃO

Saiba mais em: http://linktr.ee/corporio

Confira o teaser do último episódio: https://youtu.be/xqPzpnAEMqU

foto Esther Loris