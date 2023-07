Yoga e sono: como a prática pode ajudar a combater a insônia

Segundo o professor de Yoga Ravi Kaiut, a prática de yoga ajuda a manter bons hábitos de sono

A insônia é um problema comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem com o problema, mais de 70 milhões de pessoas atualmente.

A falta de sono adequado pode ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar geral, podendo gerar irritabilidade, depressão, obesidade, dificuldades de memória, baixo rendimento, entre outros, e é aí que a prática de yoga pode desempenhar um papel importante, como explica o professor de yoga e entusiasta por saúde e bem-estar Ravi Kaiut.

“Uma das principais razões pelas quais o yoga é benéfico para a insônia é a sua capacidade de acalmar o sistema nervoso. Muitas vezes, a insônia está associada ao estresse, ansiedade e agitação mental. O yoga ajuda a reduzir esses sintomas, proporcionando um estado de relaxamento profundo. As posturas de yoga (asanas), combinadas com a respiração consciente (Pranayama), ajudam a reduzir a atividade do sistema nervoso simpático, responsável pelo estado de alerta, e a aumentar a atividade do sistema nervoso parassimpático, que está associado ao relaxamento e ao descanso”, explica.

O papel das asanas e da respiração na melhora do sono

As asanas são as posturas físicas praticadas no yoga, elas desempenham um papel fundamental na prática, promovendo o alongamento, o fortalecimento e a flexibilidade do corpo. Cada asana possui benefícios específicos, trabalhando diferentes partes do corpo, melhorando a postura e estimulando o equilíbrio físico e mental.

“Por meio de posturas físicas é possível criar um ambiente propício para um descanso profundo, as asanas permitem o alongamento suave dos músculos, a liberação de tensões acumuladas e a promoção do relaxamento mental. Ao praticá-las regularmente é possível acalmar o sistema nervoso, reduzir o estresse e preparar o corpo e a mente para um sono tranquilo e reparador”, afirma Ravi Kaiut.

“Existem algumas posturas importantes que podem ajudar no sono, como a Balasana, postura da criança, Savasana, postura do cadáver e Viparita Karani, pernas na parede, que ajudam a relaxar corpo e mente antes de dormir”.

“As técnicas de respiração do yoga, pranayama, também são fundamentais para combater a insônia. A prática da respiração profunda e lenta, conhecida como ‘respiração abdominal’, ajuda a acalmar o sistema nervoso, reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial, preparando o organismo para um sono tranquilo e profundo”, pontua.

Higiene do sono: Cuidados para a hora de dormir

No entanto, para potencializar os resultados da prática regular de yoga, também é fundamental ter alguns cuidados importantes para um sono de qualidade, a chamada higiene do sono.

“A higiene do sono refere-se a práticas e hábitos saudáveis que ajudam a promover um sono de qualidade, essas práticas são essenciais para garantir um descanso adequado”.

“Algumas recomendações incluem manter um horário regular de sono, estabelecendo uma rotina, também é importante criar um ambiente propício para o sono, com um colchão confortável, um quarto escuro, silencioso e com temperatura adequada. Evitar a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir, pois a luz azul pode interferir no ciclo do sono”.

“Todos esses cuidados devem ser estabelecidos e organizados como uma rotina do sono. A criação de rituais antes de dormir é extremamente benéfica para a qualidade do sono, existe uma regra básica que ajuda bastante nesse processo: antes de dormir você deve passar 4 horas sem trabalho, 3 horas sem comida, 2 horas sem telas, 1 hora sem iluminação, se você não conseguir dormir, significa que sua insônia está ligada a uma desregulação do sistema nervoso, com a qual o Yoga pode ajudar”, recomenda Ravi Kaiut.