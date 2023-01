Zé Felipe confirma show na região sul do Estado dia 03 de fevereiro

Hitmaker se apresenta em Itaipava no dia 03 de fevereiro e promete repertório com seus grandes sucessos. Festa terá ainda shows dos capixabas Glauco, Jakin Soares e Marcio Pedrazzi

Zé Felipe, um dos maiores hitmakers da atualidade, desembarca em Itaipava no dia 03 de fevereiro para comandar um super luau, no Sítio Show de Bola. No evento, com produção de Rodrigo Lisbôa, o público vai curtir ainda os shows dos capixabas Glauco, Jakin Soares e Marcio Pedrazzi.

O cantor despertou o desejo pela música ainda na infância. Criado em berço de família musical, Zé Felipe adorava ouvir seu avô Avelino tocando viola. Acompanhou a carreira de seu irmão Pedro Leonardo e cresceu ouvindo as músicas de seu tio e seu pai (Leandro e Leonardo). Em 2014, assinou um contrato com a gravadora Sony Music e estreou sua carreira no programa “Domingão do Faustão”.

Com a carreira em ascensão, emplacou sucessos nas rádios e, em 2016, lançou seu 2° CD, ‘Proibido é mais gostoso’ com 14 faixas, que ocupou o top 10 nas rádios do Brasil, com o sucesso ‘Maquiagem Borrada’. De lá pra cá, despontou e conquistou uma legião de fãs. Também lançou diversos hits, como “Só tem eu”, “Toma toma, vapo vapo”, “Malvada” e “Senta danada”.

Também merecem destaque as inúmeras parcerias musicais de Zé Felipe, como a com MC Mari, com quem gravou o sucesso “Bandido”; “Revoada no colchão”, com Marcynho Sensação e com os cantores Luan Pereira e Ana Castela, em “Roça, roça em mim”, canção que figura entre as com melhores performances nas plataformas digitais. E o próximo feat será lançado em fevereiro, com o MC Ryan SP, um dos maiores nomes do funk de São Paulo.

Dancinhas

Além de emplacar diversas músicas de sucesso, Zé Felipe também pode ser considerado um fenômeno das dancinhas, tendo recebido, inclusive, uma homenagem do Tik Tok por ser o artista com maior número de produções de conteúdos virais na plataforma.

Os ingressos para o “Luau do Zé Felipe” custam a partir de R$ 100 e estão à venda no Sympla.

Serviço

“Luau do Zé Felipe”, com Zé Felipe, Glauco, Jakin Soares e Marcio Pedrazzi

Data: 03/02 (sexta-feira), às 21h

Local: Sítio Show de Bola ( Avenida Itapemirim, 1258)

Ingressos: R$100 (1° lote Pista Meia Solidária) | R$170 (1º lote Camarote)

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/luau-do-ze-felipe/1831797?gclid=EAIaIQobChMI9q_Nl_Dc_AIVauhcCh2UTQjeEAAYASAAEgKTfvD_BwE