Zé Preto reúne governo do estado, lideranças, deputados e mostra força em Guarapari

today25 de setembro de 2024 remove_red_eye71

Mais de mil pessoas caminharam pelas ruas do Centro e foram até o Radium Hotel numa grande corrente de transformação de Guarapari

Um mar de gente caminhou pelas ruas do Centro de Guarapari, na noite de terça-feira (25), durante o grande comício do candidato a prefeito Zé Preto (PP). Secretários de Estado, deputados federais, estaduais, lideranças partidárias, comunitárias e empresariais da cidade marcaram presença e discursaram a favor de Zé Preto.

A ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Tedi Conti também estiveram no evento e reafirmaram apoio a candidatura do progressista.

A caminhada começou após a justiça eleitoral impedir o comício de ser realizado em frente ao shopping da cidade, no comércio central de Guarapari, momentos antes do evento começar.

Nos braços do povo, literalmente carregado, nos metros iniciais, Zé Preto seguiu ao lado da secretária de Governo do Estado, Maria Emanuela, de Fábio Damasceno, titular da pasta Mobilidade e Infraestrutura de Casagrande, dos deputados federais Gilson Daniel, Da Vitória e Evair de Melo, e com os deputados estaduais, Marcelo Santos, Tyago Hoffman, Mazinho dos Anjos e Alexandre Xambinho.

Quinhentos metros depois de uma caminhada com a militância, apoiadores e eleitores cantando jingle, fazendo bandeiraço e com muita festa a multidão chegou até a lateral do Radium Hotel, ponto turístico da cidade, abandonado há anos, onde os discursos foram feitos sobre um trio elétrico.

Apoio das bancadas estadual e federal

Marcelo Santos abriu os discursos. O deputado reforçou o apoio que a Assembleia dará a Zé Preto para o desenvolvimento do município, para o fortalecimento do turismo e, principalmente, para a realização do sonho do guarapariense que é ter o Hospital Municipal funcionando.

“Zé Preto terá o apoio incondicional da Assembleia, na indicação do orçamento estadual para fazer o hospital funcionar. É um sonho antigo que não se realiza pela incapacidade de gestão que Zé Preto vai acabar. Esse homem dedicado, humilde, que sempre cuidou das pessoas em primeiro lugar. Está na hora de Guarapari sair do isolamento e quem vai retirar a cidade desse isolamento é Zé Preto”, discursou Marcelo.

Tyago Hoffman lembrou a quantidade de recursos que Guarapari perdeu porque a atual gestão não abriu as portas da cidade.

“Nunca vi Guarapari perder tanto recurso por falta de capacidade de diálogo, de gestão. Não se faz política isolado e fazendo o povo pagar um preço tão alto, muito menos se administra uma cidade com a importância de Guarapari sozinho. Por isso estamos aqui, porque Zé Preto sabe unir as pessoas. Vai cuidar das pessoas porque é gente igual a todos nós”, emendou Tyago.

Evair de Melo reforçou o apoio de quase uma década a Zé Preto, lembrando tudo o que o deputado estadual, ex-vereador e candidato a prefeito, fez pelas pessoas e instituições.

“Zé Preto sempre buscou recursos da bancada federal para cuidar das pessoas. Muitas vezes estive aqui, porque ele me trouxe, para que eu enviasse recursos que foram destinados para Pestalozzi, Apae, para o desenvolvimento do interior, com infraestrutura, internet nas escolas. Pelo ser humano que ele é e por ter o dom de cuidar das pessoas o melhor para Guarapari é Zé Preto”, lembrou Evair.

Gilson Daniel disse que Guarapari voltará a ser referência nacional no turismo, mas com desenvolvimento, geração de emprego e renda, porque os deputados se uniram no apoio a Zé Preto.

“Essa cidade sempre respirou o turismo, mas de uns anos para cá as pessoas deixaram de vir. Estão indo para o nordeste, para outras da Grande Vitória. Isso aconteceu porque Guarapari parou no tempo. Zé Preto e Gedson identificaram isso, nos mostraram como mudar e nós vamos ajudar a resgatar esse protagonismo. É compromisso nosso”, reforçou Gilson.

Da Vitória lembrou porque Zé Preto foi escolhido para ser o candidato da coligação e foi incisivo ao defender o candidato da série de ataques que tem sofrido, por sua origem humilde.

“Esse homem pode não ter diploma das melhores escolas, não ter sobrenome de grife, mas ele tem o que o povo de Guarapari precisa: amor pelas pessoas. Ele tem compromisso, conhece cada canto de Guarapari, sabe as dores. Nós temos que ter gente que governe, que goste de gente e não tem ninguém melhor que Zé Preto para governar. Está nas nossas mãos, nas mãos do povo de Guarapari, o futuro de oportunidades e dias melhores”, discursou Da Vitória.

Apoio do Governo do Estado

Maria Emanuela, secretária de Governo, falou em nome do governador Renato Casagrande, que não compareceu ao evento por incompatibilidade de agenda. Ela disse que Zé Preto terá apoio do Estado para fazer o Hospital Municipal funcionar. Emanuela, ao lado do colega de secretariado Fábio Damasceno, disse que a gestão de Zé Preto contará com obras de infraestrutura, para que Guarapari se desenvolva.

“Esse homem conseguiu reunir aqui hoje, ao seu lado, deputados estaduais, federais, uma ex-senadora e o governo do estado. Nós continuaremos ao lado dele, durante a gestão, porque Zé Preto será prefeito de Guarapari. É possível, sim, medir o caráter de uma pessoa por sua humildade e sua capacidade de gestão, de dialogar com as pessoas. Tenho convicção de que você será prefeito, Zé. Para que o investimento chegue aqui, é preciso que o prefeito vá até o governador e busque diálogo. Como deputado, ele fez isso e vai continuar fazendo. Nós vamos te ajudar, Zé, o governador vai te ajudar, Zé”, garantiu Emanuela.

Zé Preto emocionado no discurso

Zé Preto, ao lado da família, lembrou de todos os ataques que sofreu e vem sofrendo ao longo da campanha. Emocionado, fez um discurso lembrando da simplicidade da vida e não deixou de destacar o compromisso com o povo da cidade.

“Todos os dias sofro ataques porque tive que escolher sustentar meus pais e irmãos, colocando as mãos na enxada, trabalhando para garantir nosso sustento. Faria tudo de novo. Não tenho diploma de faculdade, mas os diplomas que estão pendurados na parede da minha casa foram o povo que me deu, os de vereador (sendo mais eleito da cidade em 2020) e o de deputado estadual. Fiz campanha até agora andando nos bairros, conversando com a minha gente, vendo de perto como a prefeitura esqueceu das pessoas, como tem gente que ainda pisa na lama e tem esgoto na porta de casa. É isso que eu vou mudar, com minha equipe técnica de secretários, com meu vice Gedson. Podem me bater, mas vou continuar olhando nos olhos das pessoas e fazendo o que é certo: cuidar de gente. Amo Guarapari e vamos juntos transformar essa cidade. Com a benção de Deus, ao lado da minha família, vamos vencer mais esse desafio”, concluiu Zé Preto.