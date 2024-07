Zé Preto tem candidatura chancelada e será apoiado por sete partidos

Confirmação de Zé Preto teve aval do presidente estadual do PP, deputado Da Vitória

Zé Preto está confirmado na disputa eleitoral para prefeito de Guarapari. A convenção do partido, realizada ontem (29) no salão térreo do Sesc de Guarapari, contou com 1.200 pessoas.

Nomes como os deputados federais Gilson Daniel; presidente estadual do Podemos, Da Vitória; presidente estadual do PP, os deputados estaduais Tyago Hoffman, Janete de Sá, Mazinho dos Anjos; e o ex-deputado federal Ted Conti, marcaram presença no lançamento da candidatura.

Ao lado da família, Zé Preto chegou feliz, muito abraçado e festejado por apoiadores, militantes e moradores da cidade. Logo na chegada foi festejado por quase cinco minutos em alto e bom som.

Já dentro do auditório principal, outra grande festa esperava o agora candidato. Ele demorou cerca de 20 minutos para atravessar os cerca de 20 metros de extensão entre uma ponta e outra.

Em um dos trechos do discurso para o público, Zé Preto lembrou da trajetória e reforçou que diálogo, transparência, aproximação com governo federal, estadual, iniciativa privada e o povo, fará uma gestão voltada para o desenvolvimento econômico, social, da inclusão e da promoção de saúde e educação na cidade.

“Nossa cidade não suporta mais o isolamento político que nos condena ao atraso. Estão aqui (na convenção) lideranças que estão afirmando que não conseguem enviar dinheiro para o município se desenvolver. Minha proposta é romper esse isolamento, construir diálogo permanente, saudável, produtivo, para captação de recursos de que tanto necessitamos. A saúde está em estado crítico, precisamos abrir as portas das unidades, fazer o hospital abrir as portas para atender nosso povo. E com isolamento político, sem diálogo, a cidade não vai ter isso. Nossa campanha é para tirar do papel a Guarapari que sempre sonhamos viver, é libertar nosso povo porque temos potencial para ser protagonista da Grande Vitória e referência nacional”, disse Zé Preto.

Autoridades reforçam apoio a Zé Preto

Ted Conti discursou ao lado de Zé Preto e foi muito incisivo que Guarapari precisa sair do isolamento político. O ex-deputado federal lembrou que, para garantir repasse de emenda federal ao município, cerca de R$ 10 milhões, precisou ser na imposição.

“Passei mandato como deputado federal e trouxe R$ 10 milhões na força. Nunca fui procurado pela gestão. Quem faz isso não ama Guarapari. Estou com Zé Preto porque sei que teremos diálogo com a bancada federal, estadual, com o governo do estado e com o governo federal. Guarapari é referência nacional no turismo e merece ter gestão de diálogo”, lembrou Ted Conti.

O deputado estadual Tyago Hoffman criticou a velha prática do coronelismo de Guarapari, do uso de fake news para enganar o povo e o sujo papel de criticar um candidato que tem origem simples e humilde, como muitos moradores da cidade.

“Estão usando fake news para humilhar quem é humilde, mas quero dizer Zé, você tem a essência do povo da nossa cidade. Nasci e fui criado aqui, meu pai tem um ferro-velho no mesmo lugar, foi com muito trabalho e humildade que fui educado, me formei e sou deputado estadual. Tenho certeza de que você, com essa simplicidade, com muito trabalho, conversando com todos nós, com apoio dessa multidão aqui e que está pelas ruas da nossa cidade, vai nos conduzir nessa transformação que Guarapari necessita”, condenou o deputado estadual.

Fazem parte da coligação “Dialogar para Avançar” os partidos: PP, Podemos, PSB, PRD, PSD, DC, PDT.

O escolhido como vice

Zé Preto, com muita humildade, deu protagonismo ao vice, anunciado e ovacionado pelo público. Gedson Merízio, do Podemos, foi o escolhido para formar a majoritária.

“Estou motivado por Zé Preto, nosso líder nesse processo, para contribuir na transformação merecida pela nossa cidade e necessita passar. Por estarmos todos aqui, com a chancela do governador Renato Casagrande, mostra como Zé sabe construir alianças por meio do diálogo. Olhem bem quantas lideranças políticas, religiosas, empresariais e comunitárias estão aqui e acreditam que é o Zé Preto que vai nos conduzir a novos momentos, novos dias. Vamos juntos por Guarapari de oportunidades e de todos”, reforçou Gedson.