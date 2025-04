15º Festival Aviva Viana traz Gabriela Rocha e Lauriete no próximo dia 01 de maio

today21 de abril de 2025 remove_red_eye129

A cidade de Viana se prepara para viver um dos maiores momentos do seu calendário cultural com a realização do 15º Festival Aviva Viana, que acontece no próximo dia 1º de maio, das 14h às 22h, no estacionamento do Extracenter Mall, em Marcílio de Noronha. Com entrada gratuita, o evento será realizado em novo formato e promete reunir mais de 20 mil pessoas em uma tarde e noite de muita fé, cultura e celebração.

Com patrocínio da Prefeitura Municipal de Viana e realização da ASPLEVI (Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Viana), o festival se consolida como um dos mais importantes eventos cristãos do Espírito Santo, reunindo grandes nomes da música gospel nacional e regional.

Entre as atrações confirmadas estão Gabriela Rocha, Lauriete, Samuel Eleotério, Cláudia Campos, Ministério Efatá e Uma Só Chama. A programação também conta com apresentações de artistas locais e atividades voltadas para toda a família.

“O Aviva Viana já é uma tradição em nosso município, e ver esse evento crescer a cada ano é motivo de muito orgulho. Estamos investindo para garantir estrutura, segurança e organização à altura do público que o festival atrai. Esse patrocínio é parte do nosso compromisso com o desenvolvimento cultural, social e econômico da nossa cidade”, afirma o prefeito Wanderson Bueno.

Oficialmente incluído no calendário cultural de Viana por meio da Lei Municipal nº 3.378/2024, que institui o Dia da Proclamação do Evangelho em maio, o festival também cumpre um papel social importante.

Durante o evento haverá arrecadação de alimentos não perecíveis para doação a instituições filantrópicas, além de atendimentos gratuitos nas áreas de aconselhamento psicológico, espiritual e social. As crianças contarão com uma área especial com playground gratuito.

“Mais do que um festival, o Aviva Viana é um momento de encontro, fé, cultura e solidariedade. É um espaço de expressão livre, num ambiente de paz e harmonia, onde celebramos a fé de forma democrática e inclusiva”, reforça o prefeito.

O evento também impulsiona o comércio local, movimentando a economia e promovendo os talentos da cidade. Com uma estrutura ainda mais robusta nesta edição, o Aviva Viana segue fortalecendo sua marca como símbolo de união, respeito e valorização cultural.