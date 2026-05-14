Guarapari recebe a 5ª Festa da Imigração de Buenos Aires neste final de semana
Massas, lasanha, nhoque, capeleti, polenta, torresmo, linguiça frita, carne de porco, pizzas, espetinhos, pastel, coxa creme, bolinho de bacalhau, doces artesanais, bolos, tortas, churros, biscoitos e muitas outras delícias estarão entre as mais de 30 opções de pratos e sabores da 5ª Festa da Imigração de Buenos Aires, que acontece entre os dias 15 e 17 de maio, nas montanhas de Guarapari.
Consolidado como um dos principais eventos culturais da região, o festival vai reunir 35 estabelecimentos e transformar a comunidade em um grande espaço gastronômico, valorizando a culinária típica, os produtos artesanais e as tradições das famílias da região.
A proposta da festa é oferecer ao público uma experiência cheia de sabores e opções para toda a família, com pratos típicos, receitas artesanais, salgados, doces e comidas preparadas por empreendedores locais.
Lara Gomes, do tradicional Restaurante do Ademir, em Buenos Aires, destaca que a variedade gastronômica é um dos grandes atrativos do evento.
“Quem vier para a festa vai encontrar muitas opções diferentes de pratos e comidas típicas. Tem massas, carnes, doces artesanais, salgados e sabores para todos os gostos. É um evento pensado para toda a família aproveitar, experimentar coisas diferentes e viver essa experiência gastronômica”, afirmou.
O prefeito Rodrigo Borges ressaltou a importância da festa para a cultura, o turismo e a economia local.
“A Festa da Imigração já se tornou uma tradição em Guarapari. Além de valorizar nossa cultura e as tradições das famílias da região, o evento fortalece o turismo, movimenta a economia e gera oportunidades para os empreendedores locais”, destacou.
Além da gastronomia, a programação contará com música, apresentações culturais e manifestações folclóricas que celebram as raízes e tradições presentes na região serrana de Guarapari.
fotos Jane Diniz