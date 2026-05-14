Guarapari recebe a 5ª Festa da Imigração de Buenos Aires neste final de semana

today14 de maio de 2026 remove_red_eye82

Massas, lasanha, nhoque, capeleti, polenta, torresmo, linguiça frita, carne de porco, pizzas, espetinhos, pastel, coxa creme, bolinho de bacalhau, doces artesanais, bolos, tortas, churros, biscoitos e muitas outras delícias estarão entre as mais de 30 opções de pratos e sabores da 5ª Festa da Imigração de Buenos Aires, que acontece entre os dias 15 e 17 de maio, nas montanhas de Guarapari.

Consolidado como um dos principais eventos culturais da região, o festival vai reunir 35 estabelecimentos e transformar a comunidade em um grande espaço gastronômico, valorizando a culinária típica, os produtos artesanais e as tradições das famílias da região.

A proposta da festa é oferecer ao público uma experiência cheia de sabores e opções para toda a família, com pratos típicos, receitas artesanais, salgados, doces e comidas preparadas por empreendedores locais.

Lara Gomes, do tradicional Restaurante do Ademir, em Buenos Aires, destaca que a variedade gastronômica é um dos grandes atrativos do evento.

“Quem vier para a festa vai encontrar muitas opções diferentes de pratos e comidas típicas. Tem massas, carnes, doces artesanais, salgados e sabores para todos os gostos. É um evento pensado para toda a família aproveitar, experimentar coisas diferentes e viver essa experiência gastronômica”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Borges ressaltou a importância da festa para a cultura, o turismo e a economia local.

“A Festa da Imigração já se tornou uma tradição em Guarapari. Além de valorizar nossa cultura e as tradições das famílias da região, o evento fortalece o turismo, movimenta a economia e gera oportunidades para os empreendedores locais”, destacou.

Além da gastronomia, a programação contará com música, apresentações culturais e manifestações folclóricas que celebram as raízes e tradições presentes na região serrana de Guarapari.

fotos Jane Diniz