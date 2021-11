21 residências disputam o concurso de decoração natalina em Anchieta

today29 de novembro de 2021 remove_red_eye16

Anchieta promove concurso de decoração natalina para residências e 21 inscritos disputam o prêmio de R$ 10 mil. O objetivo do concurso, segundo os organizadores, é deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano. A iniciativa é da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta (Seturce).

Estão concorrendo residências localizadas na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação. Os prêmios para os quatro primeiros classificados – com as maiores notas no geral – serão de R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. O resultado será divulgado no dia 17 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.

A cidade também ganhou uma linda decoração natalina em diversos pontos. Uma árvore de 13 metros de altura é uma das atrações, reunindo visitantes todas as noites.

Informações: (27) 3536-3667

CONFIRA AS RESIDÊNCIAS INSCRITAS NO CONCURSO:

Anderson Silva de Siqueira

Endereço completo: An. dos Capixabas, 403 – Praia de Guanabara



Alberto Cardoso Santana

Endereço completo: Rua Pe. João Arriagui, 72 – Centro



Helena de Oliveira Rosa

Endereço completo: Rua Marechal Floriano Peixoto, 780 – Alvorada



Juan Gustavo Palomino

Endereço completo: Rua Areia Branca, Praia de Santa Helena, Iriri



Fernando Sebastião de Paula

Endereço completo: Rua são Francisco, 13 – Ponta dos Castelhanos



Eliete Queiroz Zuliani

Endereço completo: Sítio São Miguel, estrada para Rio Veado – Olivânia



Joaci Santana Farias

Endereço completo: Rua José Silvino de Melo, 288 – Centro



Juliana Martins Marvilla

Endereço completo: Rod. do sol, km 87 – Subaia



Daiane Fonseca Oliveira Fricks

Endereço completo: Rua Alberto Barone, 353 – Quitiba



Edith Maria Garcia da Costa

Endereço completo: Rua Sete de Setembro, 205 – Porto de Cima



André dos Reis

Endereço completo: Rua projetada, Belo Horizonte



Gracilea Ferreira Brandão

Endereço completo: Rua Projetada, Belo Horizonte



Izabel Montagnoli dos Santos

Endereço completo: Rod. do Sol, 2833 – Ponta dos Castelhanos



Kátia Cardoso Sant’ Anna Antunes

Endereço completo: Rua Cristiano Dias Lopes, 248 – João XXIII



Tadeu Carareto Rangel

Endereço completo: Rua 12, 17 AZO – Praia de Ubu



Humberto Sebastião Sant’ Anna

Endereço completo: Rua Silvino de Melo, 276 – Centro



Valdir José das Neves Pigati

Endereço completo: Rua São Cristóvão, Inhaúma



Mateus Ramos Scheidegger

Endereço completo: Rua Marechal Floriano Peixoto, 675 – Alvorada



Vanessa Ramos Alves Partelli

Endereço completo: Rua Paulo Diniz, 125 – Justiça I



Fabiane Pereira de Oliveira

Endereço completo: Rua Joaquim Ramalhete, 87 – Centro



Saulo Faria Santana

Endereço completo: Rua Manoel da Nóbrega, 77 – João XXIII