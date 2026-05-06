Governo do Estado entrega 115 novas viaturas semiblindadas à Polícia Militar

today5 de maio de 2026 remove_red_eye36

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, realizou nesta terça-feira (5) a entrega de 115 novas viaturas semiblindadas à Polícia Militar do Espírito Santo. O investimento total foi de R$ 21 milhões e tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo e ampliar a segurança das equipes em todo o Estado.

A entrega integra um conjunto de ações voltadas à renovação e ampliação da frota da corporação, com foco na melhoria das condições de trabalho dos policiais e no fortalecimento da segurança pública.

Viaturas com mais tecnologia e proteção

Os novos veículos são do modelo Renault Duster 1.3 turbo, equipados com transmissão automática e recursos voltados à atuação policial. As viaturas contam com proteção balística semiblindada, sistema de sinalização de emergência, compartimento para custódia de conduzidos e estrutura preparada para equipamentos de comunicação.

De acordo com a Polícia Militar, os veículos devem proporcionar maior agilidade no atendimento de ocorrências, especialmente em situações que exigem deslocamento rápido ou atuação em áreas de difícil acesso.

Distribuição em todo o Estado

As viaturas serão distribuídas entre batalhões e companhias independentes da PMES em diferentes regiões, incluindo unidades da Grande Vitória, do interior e setores especializados, como o Batalhão de Polícia Militar Ambiental e a Companhia de Prevenção à Violência Doméstica.

Recursos ligados ao desastre de Mariana

Parte da frota — 62 veículos — foi adquirida com recursos provenientes do acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. O investimento, de R$ 11,3 milhões, será destinado ao reforço da segurança em 11 municípios capixabas impactados pelo desastre, como Anchieta, Linhares, Colatina e São Mateus.

Segundo o governo estadual, a medida busca ampliar a presença policial tanto em áreas urbanas quanto rurais, contribuindo para a prevenção de crimes e o aumento da sensação de segurança da população.

Reforço na segurança pública

A entrega das viaturas também faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização das forças de segurança, incluindo investimentos em equipamentos, infraestrutura e integração entre órgãos estaduais.

foto Cid Costa/Governo-ES