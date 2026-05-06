Jogos Escolares de Marataízes 2026 são abertos com desfile de atletas

today5 de maio de 2026 remove_red_eye51

O prefeito Toninho Bitencourt abriu, nesta segunda-feira (4), a edição 2026 dos Jogos Escolares de Marataízes (JOEMA). A cerimônia de abertura reuniu autoridades municipais, estudantes e representantes da comunidade escolar.

O evento aconteceu no ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Marcelino, localizado na Barra de Itapemirim, e foi marcado pelo desfile dos atletas participantes.

Também estiveram presentes o secretário de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira, e o secretário interino de Esportes e Lazer, Rodrigo Carvalho, além de outros integrantes da administração municipal.

Competições seguem até o dia 13

Os jogos seguem até o dia 13 de maio, com disputas em diversas modalidades esportivas, incluindo handebol, vôlei, futsal, atletismo, xadrez e vôlei de praia.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes do município, promovendo integração, saúde e desenvolvimento social por meio do esporte.