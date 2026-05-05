Grupo Rerigtiba inicia turnê teatral em escolas do Espírito Santo

today5 de maio de 2026 remove_red_eye55

O Grupo de Teatro Rerigtiba iniciou uma nova turnê pelo Espírito Santo com o projeto “Expedição Mágica: Teatro para Pequenos Sonhadores”. A iniciativa percorre municípios de Norte a Sul do Estado, com apresentações que começaram no distrito de Sobradinho, na zona rural do norte capixaba, e seguem até a cidade de Presidente Kennedy, no sul.

O projeto tem como proposta levar o teatro para dentro das escolas públicas, utilizando quadras escolares como palco para as apresentações. A ação busca democratizar o acesso à cultura, permitindo que estudantes do Ensino Fundamental I tenham contato com o teatro sem custos e sem a necessidade de deslocamento.

Cultura dentro das escolas

Além da gratuidade, as apresentações contam com acessibilidade por meio de intérprete de Libras, ampliando o alcance das atividades culturais. A proposta é integrar a arte ao cotidiano escolar, proporcionando experiências culturais diretamente no ambiente de ensino.

Durante a turnê, os alunos assistem ao espetáculo “O Rei de Quase Tudo”, uma comédia infantil ambientada em um contexto medieval. A peça conta a história de um rei que, mesmo possuindo riquezas, busca controlar elementos da natureza em sua tentativa de se tornar o “Rei de Tudo”.

Com linguagem lúdica e recursos como mágica e palhaçaria, o espetáculo aborda temas como consumo, egoísmo e preservação ambiental.

Municípios contemplados

As apresentações acontecem em escolas dos municípios de Boa Esperança, Ibiraçu, Serra, Domingos Martins, Presidente Kennedy e Mimoso do Sul.

Incentivo à cultura

O projeto é realizado por meio de edital voltado a iniciativas culturais para a infância, com recursos do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Equipe do projeto

Elenco: Sara Lyra e Welida Pontes.

Direção: Edson Nascimento.

Produção: Telma Amaral.

Assistente de Produção: Janaina Carletti.

Técnico de sonorização: Hermessom Leite.

Operador de som: Murillo Pompermayer.

Fotógrafa: Jacqueline Cupertino.

Gestão de Mídias Sociais: Duda Serqueira.

Designer gráfico: Sheila Bressan.

Intérprete de Libras: Silvana Amorim, Juliana Machado dentre outros.

Para saber mais sobre o projeto e o Grupo Rerigtiba @grupodeteatrorerigtiba

foto Jefferson Roccio