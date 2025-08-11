22 novas ambulâncias reforçam o SAMU 192 em todo o Espírito Santo

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, comandou nesta semana a entrega de 22 novas ambulâncias que vão renovar e fortalecer a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em diversas regiões do Espírito Santo.

O investimento total de R$ 6,3 milhões, fruto de doação do Ministério da Saúde, garante Unidades de Suporte Básico (USB) modernas, seguras e totalmente equipadas para agilizar o atendimento de urgência.

Para Tyago Hoffmann, essa entrega representa mais do que veículos novos: é a renovação de um compromisso com a vida.

“O SAMU é sinônimo de agilidade e de esperança. Cada ambulância entregue é um passo a mais para que o socorro chegue no menor tempo possível, com segurança e qualidade. Essa conquista é fruto de trabalho, planejamento e parceria com o Governo Federal”, ressaltou.

Municípios contemplados

– Cariacica (1)

– Fundão (1)

– Guarapari (2)

– Marechal Floriano (1)

– Serra (4)

– Venda Nova do Imigrante (1)

– Vila Velha (4)

– Vitória (5)

– Montanha (1)

– São Mateus (1)

– Conceição da Barra (1)

Com essa ação, Tyago Hoffmann reafirma seu compromisso de investir na saúde pública, garantindo que mais capixabas tenham acesso a um atendimento rápido, eficiente e de qualidade.