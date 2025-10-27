2ª Literaltinha celebra a infância com pipas, histórias e música em Vargem Alta

“Histórias que voam” é o tema da 2ª edição da Literaltinha – Festa Literária de Vargem Alta para crianças, que acontece nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Sítio Querência, no Centro de Vargem Alta.

Inspirada na poética brincadeira de soltar pipas, a programação promete unir literatura, arte e movimento, levando o encanto das histórias para o céu — literalmente. Durante todo o evento, pipas confeccionadas e ilustradas pelas crianças do município vão colorir o ar com narrativas escritas por elas mesmas.

“Acreditamos que aliar literatura com a brincadeira da pipa contribui com o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita nas crianças. O corpo caminha junto com o intelecto, principalmente nesta etapa da vida do ser humano. Brincar e mexer com o corpo é também promover a literatura”, destaca o idealizador do projeto, Victorhugo Amorim.

A Literaltinha é uma realização da Tangerinas do Deserto Produções, em parceria com a Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Funcultura, Secretaria da Cultura do Espírito Santo, Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Três autoras de destaque no cenário literário capixaba e nacional participam do bate-papo literário do evento:

Elysanna Louzada, autora de livros infantis e infantojuvenis premiados, é reconhecida por suas histórias envolventes que dialogam com temas como imaginação, empatia e valores humanos.

Silmara Callegari, escritora e contadora de histórias, encanta públicos de todas as idades com narrativas poéticas e sensíveis que valorizam o cotidiano e o olhar da criança sobre o mundo.

Néia Gava, educadora e autora, transforma sua experiência em sala de aula em histórias cheias de humor, leveza e aprendizado, despertando nas crianças o prazer da leitura.

A música também será protagonista da festa com três apresentações especiais:

Brincariar traz ao palco um repertório lúdico e interativo, estimulando o público a cantar, dançar e brincar junto.

Brincariar

Banda da Flor combina poesia, melodia e gestos em um espetáculo repleto de alegria e imaginação.

Banda da Flor

Jurassic Kids encerra a programação com muita animação, rock e diversão, em um show pensado especialmente para o público infantil.

Jurassic Kids

A preparação para o evento já começou nas escolas. Nos dias 29 e 30 de setembro, alunos do 5º ano da EMEB Alzira Gomes participaram da Oficina de Criação de Histórias, com a artista Brenda Perim.

Cada estudante escreveu sua própria história em papel de seda — material que agora ganha os céus de Vargem Alta transformado em pipas literárias, símbolo maior da Literaltinha 2025.

Serviço

2ª Literaltinha – Histórias que voam

Quando: 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Sítio Querência (Rua Nicolau Monteiro, Centro, Vargem Alta)

Saiba mais em: www.literalta.com/literaltinha

Programação

31 de outubro

9h | Teatro – Felipa e sua Pipa

9h30 | Quintal Musical – Brincariar

13h | Teatro – Felipa e sua Pipa

13h:15 | Brincadeira com Pipa – Coletivo Não só mais um Silva

13h30 | Show – Brincariar

14h30 | Bate-Papo literário com Elysana Louzada, Silmara Callegari e Néia Gava

15h30 | Teatro – Felipa e sua Pipa

1º de novembro

9h | Brincadeira com Pipa – Coletivo Não só mais um Silva

9h | Contação de História

9h30 | Teatro – Felipa e sua Pipa

10h | Oficina de Contação de Histórias

13h30 | Contação de História

14h | Show – Banda da Flor

15h30 | Teatro – Felipa e sua Pipa

16h | Contação de História

16h30 | Show – Jurassic Kids