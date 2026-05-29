Estudantes de Alfredo Chaves conquistam medalhas em campeonato de xadrez

today29 de maio de 2026 remove_red_eye72

A Secretaria Municipal de Educação de Alfredo Chaves participou, no último dia 23 de maio, do Campeonato CIMEX de Xadrez, realizado no município de Aracruz. A competição reuniu estudantes de diversas cidades e foi aberta para alunos da Educação Básica.

Representando o município, participaram 22 estudantes das escolas municipais, com idades entre 7 e 14 anos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os alunos foram acompanhados pelo coordenador de xadrez, professor Rodrigo Kuhn, e pela pedagoga Marta Ferreira Ragazzi, além de pais e responsáveis que estiveram presentes apoiando os estudantes durante toda a competição.

Alfredo Chaves conquistou excelentes resultados, trazendo para casa cinco medalhas e importantes colocações em diferentes categorias, reforçando o destaque do município no incentivo ao esporte educacional e ao desenvolvimento intelectual dos alunos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o município continuará participando de outros campeonatos ao longo do ano, incentivando cada vez mais a prática do xadrez entre crianças e adolescentes.

O xadrez foi introduzido na grade curricular das escolas municipais em 2025.

Confira os resultados:

SUB-08

5º lugar – Lorenzo Bertholdi De Nadai – EMEF “Sagrada Família”

6º lugar – Ricardo Bravin Gava – EMEIEF “Felipe Módolo”

SUB-10

3º lugar – Miguel Teixeira Alves – EMEF “Sagrada Família”

SUB-12

4º lugar – Fernando Belmok Vieira – EMEF “Ana Araújo”

SUB-15

3º lugar – Wagner Ferreira Matos – EMEIEF “Engano”