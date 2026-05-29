Servidores de Guarapari recebem salário com reajuste de 5,4% nesta sexta-feira (29)

today29 de maio de 2026 remove_red_eye76

A Prefeitura de Guarapari sancionou a Lei nº. 5.198 que concede revisão geral de 5,4% nas tabelas de vencimentos dos servidores públicos da administração direta e indireta do município. O reajuste contempla profissionais efetivos e comissionados, vinculados às secretarias municipais de Saúde, Administração Geral, Trabalho, Assistência e Cidadania, além do Instituto de Previdência dos Servidores de Guarapari (IPG) e dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino.

De acordo com a nova legislação, os efeitos financeiros da revisão serão retroativos a 1º de maio de 2026. Já os profissionais do magistério terão os valores atualizados retroativos a 1º de janeiro de 2026, em cumprimento ao Piso Salarial Profissional Nacional da Educação Básica. As diferenças retroativas serão pagas em sete parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da folha de pagamento de junho.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, destacou que a medida representa o compromisso da gestão com a valorização dos servidores municipais. “Essa revisão é resultado do nosso compromisso permanente com os servidores públicos, que são fundamentais para o funcionamento da cidade e para a prestação dos serviços à população. Mesmo diante dos desafios financeiros, estamos garantindo um reajuste responsável, valorizando os profissionais e mantendo o equilíbrio das contas públicas”, afirmou o prefeito.

A legislação também prevê adequações específicas para categorias da área da saúde, em razão da necessidade de alinhamento ao Piso Salarial Profissional Nacional estabelecido pela legislação federal, o que resultará em percentuais diferenciados para alguns grupos.

O secretário municipal de Administração, Ricardo Rios, ressaltou que o reajuste foi construído com responsabilidade técnica e planejamento financeiro. “Todo o processo foi realizado com estudos de impacto e responsabilidade fiscal, garantindo segurança jurídica e equilíbrio financeiro para o município. A revisão contempla diversas categorias da administração municipal e reforça o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos servidores de Guarapari”, destacou o secretário.

A revisão geral não será aplicada aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, incluindo o prefeito e o vice-prefeito, conforme estabelece a legislação sancionada.