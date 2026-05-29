BR-101 Norte terá 21 km de terceiras faixas entre Linhares e Pedro Canário até final de 2027

today29 de maio de 2026 remove_red_eye81

Cobrança de Gandini acelera obras e municípios como São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra, Pedro Canário, Linhares e Sooretama serão beneficiados com obras que estavam previstas só para 2032

A Ecovias Capixaba detalhou os trechos da BR-101 Norte que vão receber 21,6 quilômetros de terceiras faixas entre fevereiro e dezembro de 2027. As obras, que começam no segundo semestre deste ano, vão beneficiar municípios como Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Sooretama, Linhares e Pedro Canário.

As intervenções serão implantadas entre os quilômetros 50,3 e 134,1 da rodovia. Os primeiros segmentos, somando cerca de sete quilômetros, têm previsão de entrega até fevereiro de 2027 nos seguintes pontos:

* km 50,3 ao 51,3 – Conceição da Barra (sentido Norte)

* km 51,3 ao 52,3 – Conceição da Barra (sentido Sul)

* km 53,8 ao 55,4 – Conceição da Barra/São Mateus (sentido Sul)

* km 81 ao 82,1 – São Mateus (sentido Norte)

* km 92 ao 93 – Jaguaré (sentido Norte)

* km 132,7 ao 134,3 – Linhares (sentido Norte)

Os demais trechos serão concluídos até dezembro de 2027. Inicialmente, essas obras estavam previstas apenas entre o sétimo e o nono ano do novo contrato da BR-101 — ou seja, a partir de 2032.

A antecipação ocorreu após uma série de cobranças lideradas pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR-101 na Assembleia Legislativa.

“O anúncio da antecipação das terceiras faixas do trecho Norte é uma realidade. Fizemos essa solicitação em Brasília, diretamente à ANTT e à Ecovias Capixaba, porque o Norte ficou sem a devida duplicação. Após muita cobrança do nosso mandato, essas obras serão adiantadas”, afirmou Gandini.

Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Júnior, a decisão foi tomada após estudos técnicos realizados pela concessionária.

“Entendemos que as terceiras faixas não substituem a duplicação, mas ajudam a reduzir acidentes, melhorar a fluidez e criar áreas seguras de ultrapassagem, principalmente num trecho com muitos veículos pesados”, explicou.

O novo contrato da BR-101 prevê, ao todo, 41 quilômetros de terceiras faixas no Norte capixaba. Parte das duplicações acima de Linhares ficou fora da repactuação devido às restrições ambientais relacionadas à Reserva Biológica de Sooretama.

Desde a assinatura do contrato, Gandini vem cobrando a antecipação de obras de segurança no Norte do Estado, como faixas adicionais, passarelas, vias marginais e melhorias nos acessos urbanos.

créditos divulgação e Assessoria Parlamentar