Plenário lotado marca segunda audiência pública sobre revisão do PDM de Vila Velha

today29 de maio de 2026 remove_red_eye77

A Câmara Municipal de Vila Velha realizou, na noite desta quinta-feira (28), a segunda audiência pública destinada à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). O encontro, realizado no plenário da Casa de Leis, reuniu moradores, empresários, lideranças comunitárias, representantes do setor produtivo, técnicos, vereadores e membros da sociedade civil para discutir propostas que irão nortear o desenvolvimento urbano do município nos próximos anos.

Com o plenário completamente lotado, a audiência evidenciou o interesse da população em participar da construção do novo Plano Diretor Municipal, instrumento responsável por definir diretrizes para temas como ocupação do solo, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, habitação e preservação ambiental.

Participaram do debate os vereadores Devacir Rabello, Patrícia Crizanto, Joel Rangel, Rogério Cardoso, Anadelso Pereira e Ademir Pontini, que apresentaram contribuições e observações sobre o processo de revisão da legislação urbanística da cidade.

A audiência foi conduzida pela Comissão Revisora do PDM, presidida pelo vereador Rogério Cardoso. Durante sua fala, o parlamentar destacou a importância do diálogo entre o poder público e a sociedade.

“Estamos promovendo um amplo debate democrático, ouvindo moradores, especialistas, setor produtivo e todos os segmentos da sociedade para construir um PDM equilibrado, moderno e preparado para o futuro de Vila Velha”, afirmou.

Crescimento planejado

Durante a audiência, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Thomaz Thommasi, ressaltou a necessidade de atualização da legislação urbanística para acompanhar o crescimento da cidade e atender às demandas atuais da população.

Segundo ele, a proposta em discussão busca integrar conceitos modernos de planejamento urbano, oferecendo mais segurança jurídica e aprimorando os critérios de zoneamento, sempre em equilíbrio com o desenvolvimento econômico, a mobilidade urbana, a sustentabilidade e a qualidade de vida dos moradores.

A gerente de Planejamento Urbano da Prefeitura de Vila Velha, Andressa da Silveira Morelato, doutora em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresentou detalhes técnicos da proposta elaborada pelo município.

De acordo com a apresentação, a revisão do Plano Diretor foi construída a partir do trabalho de uma Comissão Técnica Multissetorial, formada por servidores com experiência na aplicação da legislação urbanística. O processo também incluiu diagnósticos técnicos, reuniões periódicas e diálogo com instituições e representantes da sociedade civil.

Participação popular

A Prefeitura informou que a revisão contou com ampla participação popular por meio de consultas realizadas no portal oficial do município. Ao todo, foram registradas cerca de 250 contribuições da população e mais de 18 mil acessos à plataforma digital criada para acompanhar o processo de revisão do PDM.

Durante a audiência, moradores e representantes de entidades também tiveram espaço para apresentar sugestões e preocupações.

O arquiteto urbanista Sandro Pretti, integrante da diretoria do Sinduscon-ES e morador de Vila Velha, destacou a importância da participação técnica e do diálogo permanente entre o poder público e os setores produtivos para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Já Irene Léia, coordenadora do Fórum de Cidadania e Meio Ambiente de Vila Velha, manifestou preocupação em relação aos níveis de impacto previstos para algumas áreas urbanas na proposta em análise. Durante sua participação, ela chamou atenção para dispositivos relacionados à ampliação das possibilidades de empreendimentos hoteleiros no município, alertando para a necessidade de equilíbrio entre crescimento econômico, mobilidade urbana e preservação da qualidade de vida da população.

Transparência e diálogo

Além das manifestações populares, equipes técnicas da Prefeitura apresentaram informações sobre investimentos e ações em áreas como mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável, arborização e implantação de novos empreendimentos no município.

A audiência integra o calendário de debates públicos promovidos pela Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura de Vila Velha e tem como objetivo garantir transparência, participação popular e diálogo democrático na construção do novo Plano Diretor Municipal, considerado uma das principais ferramentas de planejamento para o futuro da cidade.

fonte Câmara Municipal de Vila Velha