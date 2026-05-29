VILA VELHA | Feirão de Empregos acontece amanhã (30) em Ulisses Guimarães

today29 de maio de 2026 remove_red_eye80

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio do Sine Vila Velha, firmou parceria com a empresa Ambiental Vila Velha, concessionária de saneamento, para realizar, neste sábado (30), um feirão de empregos no Parque Linear de Ulisses Guimarães. O evento acontece das 8h às 12h, com vagas destinadas a diferentes perfis profissionais.

Durante a ação, os candidatos poderão disputar vagas imediatas e também cadastrar seus currículos no banco de talentos da concessionária, ampliando as possibilidades de futuras contratações.

Entre as oportunidades ofertadas estão os seguintes cargos:

Agente Comercial

Auxiliar de Saneamento de Esgoto

Operador Multifuncional

Mecânico Eletricista



Para participar e concorrer a uma vaga, basta comparecer ao local com documentos pessoais válidos (RG e CPF). Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderá ser um diferencial em algumas funções.



Além das entrevistas e cadastramento de currículos, a programação contará com atividades socioambientais e espaço de lazer para crianças, proporcionando uma programação para os participantes e suas famílias.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população canela-verde ao mercado de trabalho da cidade.



“Essa parceria aproxima as oportunidades de quem mais precisa. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao emprego, estimular a geração de renda e fortalecer a conexão entre empresas e trabalhadores. Vila Velha vive um momento de crescimento econômico e uma ação como esta ajuda a transformar desenvolvimento em oportunidades reais para a população”, afirmou o secretário.



Serviço

Feira de Empregos – Ambiental Vila Velha e Sine

Data: 30 de maio de 2026

Horário: 8h às 12h

Local: Rua Oiti – Parque Linear de Ulisses Guimarães – Vila Velha

Entrada gratuita

foto ilustrativa