Prefeitura de Anchieta aumenta premiação do Campeonato Municipal de Futebol

today29 de maio de 2026 remove_red_eye78

Os atletas e equipes que disputarão o IX Campeonato Municipal “São José de Anchieta” de Futebol de Campo Masculino Adulto 2026 têm um motivo a mais para entrar em campo. A Prefeitura de Anchieta publicou nesta semana uma errata ao Edital de Chamamento Público nº 001/2026, ampliando os valores da premiação da competição.

A medida reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do esporte, a valorização dos atletas locais e o incentivo ao futebol amador, uma das modalidades que mais mobilizam comunidades, torcedores e famílias no município.

Com a atualização do edital, a premiação total foi ampliada e passa a contemplar também o quarto colocado. Os novos valores são:

Campeão: R$ 5.000,00

Vice-campeão: R$ 3.000,00

Terceiro lugar: R$ 1.500,00

Quarto lugar: R$ 500,00

Anteriormente, o campeão receberia R$ 4 mil, o vice-campeão R$ 2 mil e o terceiro colocado R$ 1 mil.

Segundo a organização do campeonato, a ampliação dos valores busca reconhecer ainda mais o esforço das equipes participantes e estimular a competitividade da competição, considerada uma das mais tradicionais e importantes do calendário esportivo anchietense.

A Prefeitura de Anchieta destaca que o esporte continua sendo uma importante ferramenta de inclusão social, promoção da saúde, lazer e fortalecimento dos vínculos comunitários, contribuindo para a qualidade de vida da população.

A errata com as alterações foi publicada oficialmente no último dia 28 de maio de 2026.

Confira a atualização do edital:

ERRATA Nº 001/2026

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

IX CAMPEONATO MUNICIPAL “SÃO JOSÉ DE ANCHIETA” DE FUTEBOL DE CAMPO – MASCULINO ADULTO 2026

ONDE SE LÊ:

ART 16º | DA PREMIAÇÃO

16.1 – Serão oferecidas as seguintes premiações:

CAMPEÃO – R$4.000,00

VICE-CAMPEÃO – R$2.000,00

TERCEIRO LUGAR – R$1.000,00

QUARTO LUGAR – R$500,00

LEIA-SE:

ART 16º | DA PREMIAÇÃO

16.1 – Serão oferecidas as seguintes premiações:

CAMPEÃO – R$5.000,00

VICE-CAMPEÃO – R$3.000,00

TERCEIRO LUGAR – R$1.500,00

QUARTO LUGAR – R$500,00

Valores em pecúnia sujeitos a desconto de impostos.