40% das escolas estaduais passam por reformas e ampliações no Espírito Santo

today23 de setembro de 2025 remove_red_eye103

Um exemplo é a Escola Renato Pacheco, que vai ampliar em 300 vagas o ensino médio em Jardim Camburi, após concluída a reforma e ampliação

Cerca de 150 das 367 escolas estaduais do Espírito Santo estão em obras de reforma ou ampliação, o que representa 40,87% da rede, de acordo com balanço da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O anúncio foi feito pelo secretário Vitor de Angelo durante visita à Escola Estadual de Ensino Médio Renato Pacheco, em Jardim Camburi, a convite do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

De acordo com o secretário, os investimentos em infraestrutura têm o objetivo de oferecer ambientes adequados e modernos, que contribuam para a aprendizagem. Ele destacou que as intervenções estão espalhadas pelos 78 municípios, em ações já concluídas ou em andamento.

Na capital, os destaques são a Escola Almirante Barroso, em Goiabeiras, onde está em andamento uma grande obra iniciada há seis meses, avaliada entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões; e a Escola Gomes Cardim, no Centro, que já teve a reforma concluída.

A Escola Maria Ortiz, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), aguarda aprovação do projeto de restauração. Já a Major Alfredo Pedro Rabayolli e a Elza Lemos Andreatta, em São Pedro, são unidades novas, assim como o São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira, que ainda não recebeu obras.

No Arnulpho Mattos, em Bairro República, a Sedu autorizou há um mês uma reconstrução de R$ 10 milhões. A Aflordizio Carvalho da Silva, em Maruípe, terá quadra, ampliação e reforma. A Irmã Maria Horta, na Praia do Canto, está com a situação regularizada, e a Fernando Duarte Rabelo, em Santa Helena, teve a reforma concluída recentemente.

Um caso emblemático é a Escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, em Santa Lúcia, que precisou ser demolida por problemas estruturais. A previsão é que a ordem de serviço para a reconstrução seja assinada até o fim do ano, segundo informou o secretário.

VISITA

Durante a visita, realizada no dia 4, o secretário e o deputado Gandini acompanharam o início da reforma e ampliação da Escola Renato Pacheco, em Jardim Camburi. O investimento será de R$ 8,4 milhões, com prazo de 720 dias para execução. A capacidade da unidade de ensino médio passará de 1.293 para 1.593 alunos, representando 300 novas vagas.

O projeto prevê a reforma do prédio existente, uma quadra coberta com vestiários, seis novas salas de aula, cozinha ampliada e refeitório cinco vezes maior que o atual, além de duas miniquadras descobertas, bicicletário, pergolados e urbanização da área externa, com calçadas acessíveis e novo paisagismo. Também estão incluídas melhorias elétricas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndio.

Para Gandini, a intervenção representa um avanço importante para a comunidade escolar: ele destacou que a obra possibilitará mais qualidade no ensino e maior capacidade de atendimento. Gandini também agradeceu ao diretor Diassis Ximenes, ao governador Renato Casagrande (PSB), ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ao secretário Vitor de Angelo e à equipe da Sedu pelo trabalho conjunto em prol da educação capixaba.

créditos Wilbert Suave e Gleberson Nascimento