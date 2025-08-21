4º Viana Beer reúne cerveja artesanal vianense, gastronomia e música
Viana receberá o evento que vai reunir tudo o que o cervejeiro mais gosta: música boa, gastronomia e, claro, cerveja artesanal gelada! Nos dias 22, 23 e 24 de agosto, o 4º Viana Beer trará três dias de muita cultura e diversão para toda a família.
O evento, realizado pela Associação Vianense de Microcervejarias Artesanais (Avicerva) com apoio da Prefeitura de Viana, vai reunir as cervejarias presentes no Polo Cervejeiro de Viana, o primeiro polo público do país. O festival acontecerá na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede, com entrada gratuita.
Entre as atrações estão Os Carreteiros, Rastaclone, Luiz Paulo Forrozão e atrações locais. Além dos shows e da cerveja gelada, o evento terá votação popular para escolher a melhor cerveja do evento, 100 litros de chope distribuídos em sorteios, brindes exclusivos e jogos interativos e espaço kids.
Confira a programação completa:
22 de agosto – sexta-feira
18h – Abertura oficial
20h – Haulef Dias
22h – Os Carreteiros
00h – Encerramento
23 de agosto – sábado
18h – Abertura
19h – Apresentação de grupo de dança tradicional alemã
20h – Beatloocks (Cover Charlie Brown Jr.)
22h – Rastaclone
00h – Encerramento
24 de agosto – domingo
Abertura com atrações infantis:
16h – Palhaço
17h – Macakids – com distribuição de pipoca, algodão-doce e picolé
18h30 – Henrique Sertanejo
20h30 – Resultado votação popular da melhor cerveja do evento e sorteio de 100 litros de cerveja
21h – Luiz Paulo Forrozão
23h – Encerramento