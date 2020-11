5 maiores partidos governarão 61,2% dos eleitores do país a partir de 2021

PSDB, MDB, Democratas, PSD e Progressistas são os partidos que governarão mais eleitores no cenário municipal a partir de 2021, cerca de 87,1 milhões, e que representa 61,2% do total de eleitores do país.

Ainda há 127 cidades sem resultado divulgado nas informações do TSE (há contestações na Justiça), o que não mudará significativamente a amostra.

A desigualdade entre o grupo dos 5 principais partidos e os demais voltou a crescer nesta eleição. Em 2016, o “G5” concentrava 59,3% dos eleitores. De 2004 a 2008, as grandes siglas se mantiveram estáveis com o comando de 70% do eleitorado nacional. Depois disso, viram a dominância diminuir em 2012 (66,6%) e 2016.

Os 10 menores partidos fecharam as eleições de 2020 com aproximadamente 200 mil eleitores governados, cerca de 0,1% do total. Os “nanicos” nunca tiveram tão pouca representatividade. Há 4 anos, governavam mais de 1 milhão de eleitores. Chegaram a governar 2,5 milhões em 2008, o que à época correspondia a 1,9% do total.

Eis o histórico do domínio dos 5 maiores partidos sobre os 10 menores:

Os 5 maiores partidos deste ano detêm a prefeitura de 3.095 dos 5.570 municípios brasileiros. Isso inclui algumas das maiores cidades do país: PSDB em São Paulo, DEM no Rio de Janeiro e em Salvador e PSD em Belo Horizonte.

As 10 menores siglas têm prefeitos em somente 73 cidades pelo país, sendo que 41 são do Pros e 13 do PMB. A maioria dessas prefeituras são de cidades pequenas. Há exceções como Belém (Psol), São Gonçalo e Caucaia (Pros), todas com mais de 200 mil eleitores.



PSDB E MDB perdem força

O PSDB será o partido cujos prefeitos governarão o maior número de eleitores a partir de janeiro de 2021. No total, ao menos de 23,6 milhões serão governados por 516 prefeitos da legenda.

O número representa uma queda em relação a 2016, quando o partido governava 34,5 milhões de eleitores. Mesmo com a vitória de Bruno Covas na cidade de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o PSDB sai governando 11 milhões de eleitores a menos e perdendo quase 1/3 do eleitorado.

O MDB, partido que mais venceu prefeituras, ficou em 2º lugar em número de eleitores governados: 17,6 milhões. Assim como o PSDB, perdeu eleitorado em relação a 2016, quando tinha registrado 20,8 milhões de governados nas cidades em que está à frente da administração.

Leia abaixo os partidos que saem com mais eleitores governados nas cidades em que venceram a prefeitura:

O TSE publica informações sobre os candidatos eleitos em 2020 em 3 bases de dados diferentes: o site de estatísticas eleitorais, o de resultados da eleição e o repositório de dados eleitorais. Há, porém, pequenas diferenças no número de eleitos em cada uma delas. Ou seja: um candidato que aparece como sub-judice em um dos locais de consulta pode aparecer como eleito em outro.

O tribunal diz que todos os locais de consulta têm informações fidedignas, mas que há dinâmicas de atualização distintas. Não há recomendação de em qual dos 3 buscar dados mais atualizados. O Poder360 opta por usar, quando disponíveis, as informações do repositório de dados de eleitorais, que permitem cruzamentos e análises mais aprofundadas.

Por exemplo, o MDB registra 769 prefeitos eleitos no 1º turno no site de estatísticas eleitorais do TSE e no repositório de dados. Com mais 10 eleitos no 2º turno, somariam 779 prefeitos. Nos dados da apuração do TSE do 1º turno, no entanto, somam 776, o que faria o partido atingir 784 prefeituras depois do 2º turno.

