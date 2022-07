‘A Dança da Morte’ e ‘Vida de Campeã’ estreiam no Looke com exclusividade

O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, adiciona mais 31 filmes em 21 de julho. Entre os destaques da semana estão os lançamentos exclusivos “A Dança da Morte” e “Vida de Campeã” , além da primeira temporada da série “Enquadro”.

Confira os destaques da semana e assista aos trailers

DESTAQUE

Lançamento exclusivo Looke

Dança da Morte (Dance to Death) | Ação

Sinopse: no ano de 2070, em um bunker localizado nas ruínas de uma Moscou pós-apocalíptica, jovens se enfrentam em um torneio de dança mortal. A cada duelo, a energia vital do perdedor é extraída para que a cidade possa se manter, e apenas os vencedores sobrevivem. O jovem Kostya é capturado durante uma operação policial e forçado a participar do torneio. No bunker, ele acaba se apaixonando por uma garota que se ofereceu para participar da batalha, Anya, a filha de um soldado de alto escalão. Qual dos dois sobreviverá?

Direção: Andrey Volgin

Elenco: Ivan Zhvakin, Lukerya Ilyashenko, Nikita Volkov

Vida de Campeã (Nadia, Butterfly) | Drama

Sinopse: ainda jovem e em seu auge, Nadia decide se aposentar da natação profissional após participar dos Jogos Olímpicos. Ela quer escapar de uma vida inteira de sacrifícios e uma rotina muito rígida. Depois de sua última prova, Nadia mergulha em noites de excesso, festas e muita bebida, onde, em vez de felicidade, encontra apenas insegurança. Então, ela tenta retomar sua verdadeira busca interior, para enfim conseguir definir sua nova identidade em uma vida fora dos esportes de elite.

Direção e roteiro: Pascal Plante

Elenco: Katerine Savard, Ariane Mainville, Pierre-Yves Cardinal

O longa integrou a Seleção Oficial de Cannes, em 2020, da 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e ganhou o Prêmio de Melhor Filme Canadense no Festival de Cinema de Vancouver.

Série

Enquadro | Documentário | 1ª Temporada – 5 episódios

A série retrata territórios de São Paulo por meio da interação de diversos coletivos e artistas urbanos, cruzando personagens que condensam, em sua trajetória, o perfil e história de cada região da cidade.

