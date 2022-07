‘A Jornada Mágica de Emily’, lançamento exclusivo Looke, estreia em 14 de julho

Chegam também ‘Segredos de Família’, ‘Riki – O Rinoceronte Corajoso’ e muito mais

O Looke, serviço de streaming de filmes e séries, disponibiliza mais 32 títulos para seus assinantes a partir desta quinta-feira, 14 de julho. Entre os lançamentos exclusivos Looke estão a animação “Riki – Um Rinoceronte Corajoso” e a aventura “A Jornada Mágica de Emily“, estreia de destaque da semana. Chega também à plataforma o drama “Segredos de Família“, entre outros títulos.

Confira os destaques da semana e assista aos trailers:

DESTAQUE

Lançamento exclusivo Looke

“A Jornada Mágica de Emily” (Faunutland and the Lost Magic) | Aventura, Fantasia

ASSISTA AO TRAILER AQUI

Sinopse: Depois da morte de seu pai, a pequena Emily tenta ajudar sua mãe a reencontrar a felicidade e aprender sobre o pai que nunca conheceu. Um dia, a menina encontra um baú misterioso que a transporta para um mundo mágico em que tudo é possível, onde ela conhece fadas fantásticas e criaturas míticas. Mas, para completar sua jornada e salvar a vida de seus novos amigos, Emily terá que enfrentar seu pior medo.

Direção: Marcus Ovnell

Elenco: Tipper Seifert-Cleveland, Harriet Slater, Chelsea Edgei

RECOMENDADO

Segredos de Família (Skipping Stone) | Drama

ASSISTA AO TRAILER AQUI

Sinopse: Uma jovem tenta aceitar a morte de seu irmão e acaba encontrando uma forte amizade com o melhor amigo dele.

Direção: S.J. Creazzo

Elenco: Michael Ironside, Gabrielle Kalomiris, Patricia Charbonneau, Chase Masterson, Daniel Hugh Kelly, Nathaniel Ansbach

Looke Kids

Lançamento exclusivo Looke

Riki O Rinoceronte Corajoso (Riki Rhino) |Animação

ASSISTA AO TRAILER AQUI

Sinopse: Um jovem rinoceronte da Sumatra chamado Riki teve seu chifre roubado pelo terrível caçador Sr. Jak. Para recuperar o chifre, o rinoceronte embarca em uma emocionante aventura pela floresta tropical com seu amigo Beni, o pato. Ao longo do caminho, Riki ajuda outros animais com problemas e é recompensado com novas habilidades que o ajudarão em sua missão.

Direção: Erwin Budiono

Chegam também ao Looke

Allan – Uma Súbita Paixão

Infidelidade

Sem Rastros

Teia de Corrupção

Águas Negras

10 coisas que deveríamos fazer antes de nos separar

Assassinatos em East London

Descascado

A Passagem Secreta

O Desejo de Charlie

Sobre Nós

A Disputa

O Matemático

A Hora do Acerto

Atividade Paranormal

Armadilha do Caçador

Tempos de Escuridão

Paulo Moura

Alma Brasileira, entre outros