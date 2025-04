“A Melhor Mãe do Mundo” brilha em festivais internacionais

today3 de abril de 2025 remove_red_eye64

Com distribuição e produção da +Galeria, o filme acaba de ganhar três prêmios no Festival CinéLatino Toulouse

A MELHOR MÃE DO MUNDO, filme com distribuição e produção da +Galeria e direção de Anna Muylaert, volta a trazer destaque e prestígio para o cinema brasileiro. O drama, que acompanha a jornada de Gal (Shirley Cruz), uma mãe catadora de materiais recicláveis que foge da violência doméstica para proteger seus filhos, tem conquistado público e crítica em importantes festivais internacionais e desponta como um dos favoritos a representar o Brasil no Oscar.

Na 37ª edição do Festival CinéLatino Toulouse, na França, o longa recebeu três prêmios de grande relevância: o Prêmio Rail D’Oc, o Prêmio Cine+ Festival e o Prêmio do Público de Melhor Ficção. O reconhecimento também se repetiu no Festival de Cinema de Nice, onde o longa levou o Prêmio do Público, reafirmando sua forte conexão emocional com espectadores de diferentes partes do mundo.

A produção, que combina um olhar sensível sobre a vulnerabilidade social com uma história profundamente humana de amor materno, tem sido apontada como uma das favoritas a representar o Brasil na competição do Oscar de 2026. A direção de Anna Muylaert, conhecida por “Que Horas Ela Volta?” (2015), e a atuação de Shirley Cruz são amplamente elogiadas pela intensidade e autenticidade que trazem às telas.

No enredo, Gal, interpretada por Shirley Cruz, atravessa a cidade de São Paulo com seus filhos pequenos, Rihanna e Benin, fugindo da violência do marido Leandro (Seu Jorge). Durante essa jornada, Gal transforma a dura realidade das ruas em uma “grande aventura” para manter viva a inocência das crianças. O elenco também conta com Rihanna Barbosa, Benin Ayo, Luedji Luna, além de participações especiais de Katiuscia Canoro, Dexter e Lourenço Martinelli.

Com distribuição da +Galeria, coprodução da +Galeria e do grupo Telefilms, e produção da Biônica Filmes, o longa reafirma a força do cinema nacional ao abordar questões urgentes como violência doméstica e exclusão social, sem abrir mão da sensibilidade e da potência emocional. Com essa bem-sucedida trajetória nos festivais, A MELHOR MÃE DO MUNDO caminha para se consolidar como um marco do cinema brasileiro contemporâneo.