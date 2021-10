A volta das plumas é tendência de moda para primavera/verão em 2021

Juliana Cunha, influenciadora, dá dicas de como aproveitar a tendência em grande estilo

A moda é uma constante reinvenção, após o fim da semana de moda de Paris, a antiga tendência das plumas voltou com novas utilizações para o verão e a primavera de 2021. A ideia é que as elegantes penas não sejam restritas apenas aos eventos chiques, mas também consigam ser incorporadas aos looks do dia a dia.

Para a influenciadora de moda Juliana Cunha, adicionar um acessório de plumas a uma roupa é um modo fácil de transformar um look simples em algo mais sofisticado. “Eu gosto de plumas, coloque-as em um acessório, por exemplo, e terá luxo e elegância”, afirma Cunha.

Esse tipo de adorno dá movimento às roupas e as deixa com uma certa carga de personalidade e autenticidade. O importante é saber combiná-las com outros elementos no vestuário, já que, as plumas podem ser tanto as estrelas dos looks quanto uma agradável e discreta surpresa aos olhos.

Juliana Cunha defende que se a ideia é criar uma combinação glamurosa, pode-se investir em peças mais chamativas com plumas como: croppeds, tops e blusas combinadas com outra peça mais neutra. Porém, se o desejo é dar um ar mais fashionista a uma vestimenta comum, é recomendado investir em peças que utilizem as plumas como detalhes como: vestidos com as barras de plumas ou blazers e camisetas com plumas nas mangas.

Porém, o modo preferido de utilizar a tendência da influenciadora é aproveitar os acessórios de plumas. Eles podem ser incorporados em diferentes áreas do look, seja em adornos na cabeça, sapatos ou bolsas. “É claro que uma bolsa de plumas da Isla, por exemplo, deixa um look mais chic, eu uso muito”, conta Juliana.

Sobre Juliana Cunha

Formada em Direito pelo UniCEUB, no Distrito Federal, pós-graduanda em Direito do Trabalho pela mesma instituição e atuante na área jurídica do Governo do Distrito Federal, Juliana Cunha nasceu em uma família tradicionalmente jurídica em Brasília. Apesar do caminho aparentemente natural para os tribunais, seu reconhecimento na sociedade cresce exponencialmente pela sua segunda paixão: influenciar pessoas.

Sua expertise como formadora de opinião a levou para a profissão de digital influencer, atualmente não apenas sua fonte de renda, mas algo que ela faz com prazer ao compartilhar com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. Filantrópica, Juliana Cunha também realiza ações sociais em abrigos e comunidades carentes do Distrito Federal há anos.

foto: divulgação/MF Press Global